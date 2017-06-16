В пятницу на тусовочной Зыбицкой открылось новое место, где можно выпить. И это не бар. В здании номер девять, над пабом Malt&Hops, разместился Van Gogh House. В «Доме Ван Гога» можно не только рассмотреть репродукции картин известного художника, но научиться рисовать и посмотреть кино. AFISHA.TUT.BY поговорила с учредителем о том, почему арт-пространство разместилось на Зыбицкой, когда проект окупится и в какие города будут продавать франшизу.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Я считал экономику проекта — он будет успешным»

До создания «Дома Ван Гога» учредитель Владислав Савин некоторое время занимался выставками. Он рассказывает, что любой проект должен держаться на нескольких источниках дохода.





— Если проваливается один источник — значит, есть другие. У нас будет работать экспозиция репродукций и масляных копий (их будет 33). На базе дома также будет работать художественная школа: мы будем учить рисовать как детей, так и взрослых. Третий источник дохода — кофейня. Четвертый — мы будем показывать кино.

Отвечая на вопрос, почему среди всех художников, которые не представлены в Минске, был выбран Ван Гог, Владислав говорит, что на это есть свои причины.

— Во-первых, это художник, который входит в тройку самых великих художников планеты. За средневековье отвечает Леонардо да Винчи, Ван Гог — за 19 век, за 20 век — Пикассо. Во-вторых, здание, где находиться Дом, очень напоминает здание во Франции, в котором Ван Гог прожил последние годы своей жизни. У него тоже два этажа, скатная крыша и ресторан на первом этаже.

Цена аренды, которая кажется немаленькой даже для владельцев питейных мест, Владислава не смущала.

— Меня интересует вопрос не затрат, а вопрос прибыли. Я считал экономику проекта, я знаю, что он будет успешным. Мы будем работать в формате Art&Wine (искусство и вино). Партнером будут Malt&Hops, напитки будут стоить столько же, сколько и у них в меню.





Отмечаем, что белорусы не всегда готовы платить значительную сумму за то, чтобы посмотреть на репродукции. Но учредитель говорит, что цена будет невысока.

— Все выставки, которые я привозил, были не дороже 7 рублей. Я привозил Климта, импрессионистов — тоже копии. И организуя выставки раньше, я примерно представляю, какое количество людей ходит на них. Мы знаем точку безубыточности. И почему мы находимся на Зыбицкой? Это центр города, трафик здесь сложившийся (он не целевой, но он есть).













«Туристы будут составлять 30% посетителей»

Собеседник рассказывает, что когда в январе он занимался экспонированием Густава Климта, 60 процентов людей, пришедших на выставку, никогда до этого не слышали о художнике.

— Мы находились в торговом центре Galleria, и люди приходили к нам из любопытства. Меня абсолютно не интересует узкий сегмент, так называемая арт-тусовка, потому что я коммерсант и экономику ставлю выше эмоций. Узкий сегмент в любом случае придет, но чтобы зарабатывать на выставках, этого недостаточно.





Зыбицкая, говорит Владислав, тоже раскрученное для отдыха место. К тому же, это центр туристических потоков в Минске.

— Думаю, туристы будут составлять 30 процентов от всех наших посетителей минимум. Среди них — не только иностранцы, но и белорусы из других городов.

Что касается окупаемости, то инвестиции, которые вложены в «Дом Ван Гога», должны вернуться через три года.

— Мы занимаем 200 квадратных метров. В открытие Дома было вложено до 100 тысяч долларов. Помимо ремонта значительную часть средств потратили на оборудование для кинозалов (кинозалы культурного и исторического кино с работой в том числе в ночное время).

Учредитель также отмечает, что все 33 представленные работы будут «яркими».





— Ван Гог не только «черно-белый художник». Я имею в виду, что он использовал не только депрессивные тона. У нас не будет никакой депрессии, мы знакомим людей с другим Ван Гогом.

«Дом Ван Гога» — проект франчайзинговый. Владислав рассказывает, что франшизу будут продавать в российские города-миллионники.

— За полгода мы выработаем модель работы и предложим потенциальным франчайзи. Ван Гога везде знают и любят, независимо от национальности. Люди не только питаются хлебом, это абсолютно международный бизнес.





Входной билет будет стоить до 10 рублей. В стоимость будет входить кино, неограниченное количество кофе, чая. Открытие для всех состоятся в конце июня. Адрес: Зыбицкая, 9