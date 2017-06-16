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В Минске скоро откроется фирменный магазин Samsung

17.06.2017 09:54 — Разное | Tut.by  
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В Минске уже в августе планируется открытие фирменного монобрендового магазина Samsung. Он будет располагаться по соседству с фирменным магазином Xiaomi в торговом центре Dana Mall.

Фотографию с соответствующим описанием нам прислал читатель.


В представительстве Samsung в Беларуси нам подтвердили информацию о скором открытии фирменного монобрендового магазина компании. Торговая точка по плану должна открыться в августе, а продаваться в магазине будут не только мобильные гаджеты, но и телевизоры.

Напомним, что в Минске у корейской компании уже есть фирменный магазин «Samsung Сервис Плаза», но открытый совместно с компанией «Кенфордбел».


Он примечателен тем, что является монобрендовым сервисным центром, совмещающим возможности фирменного магазина с демонстрационной зоной, а также обслуживание и ремонт техники Samsung.

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Теги: Минск
 
 
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