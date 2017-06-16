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В Минске скоро откроется фирменный магазин Samsung
В Минске уже в августе планируется открытие фирменного монобрендового магазина Samsung. Он будет располагаться по соседству с
Фотографию с соответствующим описанием нам прислал читатель.
В представительстве Samsung в Беларуси нам подтвердили информацию о скором открытии фирменного монобрендового магазина компании. Торговая точка по плану должна открыться в августе, а продаваться в магазине будут не только мобильные гаджеты, но и телевизоры.
Напомним, что в Минске у корейской компании уже есть фирменный магазин «Samsung Сервис Плаза», но
Он примечателен тем, что является монобрендовым сервисным центром, совмещающим возможности фирменного магазина с демонстрационной зоной, а также обслуживание и ремонт техники Samsung.
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В нем можно будет приобрести смартфоны и телевизоры.
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