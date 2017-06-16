Водитель автобуса в Гомеле 6 остановок смотрел в телефон, а не на дорогу

По словам автора видео, водитель гомельского парка №1 на замечания кондуктора не реагировал, в результате чего автобус отстал от расписания.

Гомельчанин, снявший ролик, уже сообщил о произошедшем в парк и собирается обратиться с заявлением в ГАИ.



