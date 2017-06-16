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Водитель автобуса в Гомеле 6 остановок смотрел в телефон, а не на дорогу

17.06.2017 10:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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По словам автора видео, водитель гомельского парка №1 на замечания кондуктора не реагировал, в результате чего автобус отстал от расписания.

Гомельчанин, снявший ролик, уже сообщил о произошедшем в парк и собирается обратиться с заявлением в ГАИ.


 
 
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В Гомеле водитель автобуса маршрута № 33 во время движения по городу шесть остановок смотрел в экран телефона вместо дороги. Смотрите видео, снятое очевидцем в...

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