Не работаешь - не платишь. Для ИП, адвокатов и нотариусов хотят упростить взносы в ФСЗН

Минэкономики поддерживает инициативу индивидуальных предпринимателей, по которой они должны уплачивать взносы в ФСЗН в добровольном порядке, а не в обязательном. Соответствующие изменения внесены в проект декрета «О развитии предпринимательства и исключении излишних требований, предъявляемых к бизнесу"Об этом говорится в ответе ведомства общественному объединению «Перспектива», сообщил его лидер Анатолий Шумченко.

Напомним, ранее индивидуальные предприниматели предлагали платить взносы в ФСЗН пропорционально отработанному времени. Свои предложения ипэщники направили в том числе в Совмин. Сейчас же организация «Перспектива» получила ответ из Минэкономики.

— «Перспектива» получило ответы по всем 10 пунктам своих предложений в проект декрета «О развитии предпринимательства и исключении излишних требований, предъявляемых к бизнесу». Большая часть не удовлетворяет организацию и есть, соответственно, поле для дальнейшей деятельности, чтобы продвигать интересы малого бизнеса. Подготовлен проект указа по ФСЗН по принципу государственного социального страхования для ИП на добровольной основе, а не в обязательном порядке, как того и требовала «Перспектива» на протяжении последних лет, — сообщил Анатолий Шумченко.

В ответе Минэкономики говорится, кого предлагают освободить от обязательной уплаты взносов в ФСЗН.

«Проектом указа для оптимизации и сочетания государственных интересов и интересов индивидуальных предпринимателей, имея определенную мотивацию по обеспечению своего будущего, в том числе и пенсионного обеспечения, с учетом происходящих изменений в пенсионном законодательстве (увеличением общеустановленного пенсионного возраста и страхового стажа), индивидуальным предпринимателям, нотариусам и адвокатам предлагается предоставить право участвовать в системе государственного социального страхования на добровольной основе, а не в обязательном порядке», — говорится в ответе Минэкономики общественному объединению «Перспектива».

При этом юрлица и ИП должны будут уплачивать взносы в ФСЗН за наемных работников в обязательном порядке.