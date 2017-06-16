Фелпс проведет заплыв против акулы

23-кратный олимпийский чемпион американец Майкл Фелпс проведет заплыв против большой белой акулы. Об этом сообщает Vice Sports.



Фото: Reuters

Соревнование состоится 23 июля. Организатором выступил телеканал Discovery. Место проведение заплыва пока не сообщается. При этом издание отмечает, что акула может развить скорость более 40 километров в час, а Фелпс — около десяти.

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Фелпс — единственный в истории спорта 23-кратный олимпийский чемпион. Он принимал участие в Олимпиадах 2000, 2004, 2008, 2012 и 2016 годов. Во время Игр в Рио-де-Жанейро американец превзошел достижение античного олимпийца Леонида Родосского 2168-летней давности, завоевав 13-ю золотую медаль в индивидуальных соревнованиях.

На Олимпиаде в Бразилии спортсмен объявил об окончании карьеры.