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Фелпс проведет заплыв против акулы

17.06.2017 10:45 — Разное | Tut.by  
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23-кратный олимпийский чемпион американец Майкл Фелпс проведет заплыв против большой белой акулы. Об этом сообщает Vice Sports.


Фото: Reuters

Соревнование состоится 23 июля. Организатором выступил телеканал Discovery. Место проведение заплыва пока не сообщается. При этом издание отмечает, что акула может развить скорость более 40 километров в час, а Фелпс — около десяти.

Американский пловец Фелпс побил все современные рекорды и взялся за античные

Фелпс — единственный в истории спорта 23-кратный олимпийский чемпион. Он принимал участие в Олимпиадах 2000, 2004, 2008, 2012 и 2016 годов. Во время Игр в Рио-де-Жанейро американец превзошел достижение античного олимпийца Леонида Родосского 2168-летней давности, завоевав 13-ю золотую медаль в индивидуальных соревнованиях.

На Олимпиаде в Бразилии спортсмен объявил об окончании карьеры.

 
 
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23-кратный олимпийский чемпион американец Майкл Фелпс проведет заплыв против большой белой акулы. Об этом сообщает Vice Sports.

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