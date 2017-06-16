ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Михаил Сиваков заключил контракт с клубом российской премьер-лиги

17.06.2017 11:05 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

«Амкар» заключил двухлетний контракт 29-летним белорусским центральным защитником Михаилом Сиваковым.


Фото: АБФФ

— Мы рады видеть Михаила в «Амкаре», — говорит исполнительный директор клуба Денис Маслов. — Нам был нужен опытный исполнитель на эту позицию, которая, положа руку на сердце, после ухода Георгия Джикии оставалась достаточно уязвимой. У нас было несколько претендентов — как из числа российских игроков, так и легионеров. Мы сделали выбор, основываясь на игровых и человеческих качествах Михаила, которые позволят ему быстро и легко адаптироваться в новой команде. Подкупают его трудолюбие, тактическое мышление и умение играть на «втором этаже». Такого футболиста «Амкару» очень не хватало в некоторых матчах прошлого сезона, и мы все надеемся, что с его приходом оборона нашей команды станет прочнее.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Амкар" заключил двухлетний контракт 29-летним белорусским центральным защитником Михаилом Сиваковым.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Саши нет дома: он в ЛТП". Зачем работники службы занятости ходят "в гости" к безработным
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика