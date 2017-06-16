Михаил Сиваков заключил контракт с клубом российской премьер-лиги

«Амкар» заключил двухлетний контракт 29-летним белорусским центральным защитником Михаилом Сиваковым.



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— Мы рады видеть Михаила в «Амкаре», — говорит исполнительный директор клуба Денис Маслов. — Нам был нужен опытный исполнитель на эту позицию, которая, положа руку на сердце, после ухода Георгия Джикии оставалась достаточно уязвимой. У нас было несколько претендентов — как из числа российских игроков, так и легионеров. Мы сделали выбор, основываясь на игровых и человеческих качествах Михаила, которые позволят ему быстро и легко адаптироваться в новой команде. Подкупают его трудолюбие, тактическое мышление и умение играть на «втором этаже». Такого футболиста «Амкару» очень не хватало в некоторых матчах прошлого сезона, и мы все надеемся, что с его приходом оборона нашей команды станет прочнее.