«Добрый день, это служба занятости. Откройте нам, пожалуйста. Хотели бы пообщаться», — звонит в домофон начальник отдел трудоустройства Ленинского и Партизанского районов Минска Светлана Ераховец. Так специалист начинает свой еженедельный обход квартир тех, кто попал в плательщики сбора на финансирование госрасходов за 2015 год. «Нужно дойти до каждого и предложить роботу», — говорит руководитель центра занятости. FINANCE.TUT.BY вместе с работниками центра занятости отправился в один из таких обходов.





«Многим в прошлом мы уже помогали найти работу»

Светлана Ераховец как начальник отдела трудоустройства всегда ходит «в гости» к безработным сама — это не приказ сверху, а ее собственное решение:

— Таково мое личное видение этого процесса. В помощь я беру кого-нибудь из специалистов нашего отдела. Чаще всего ходим во второй половине дня, иногда — во внерабочее время. Какого-то утвержденного графика нет: выбираемся стабильно раз в неделю, но конкретный день — каждый раз разный, — рассказывает Светлана Ераховец.

Перед тем, как отправиться «в гости», специалист детально продумывает маршрут: выбирает из списках безработных тех, кто живет по соседству друг с другом, и каждый раз старается охватить новый участок в районе. Сегодня в нашем списке — семь адресов.





Главная задача такого посещения, по словам начальника центра занятости, — проинформировать безработных. Однако как говорит Светлана Ераховец, о помощи, которую службы занятости предлагают в трудоустройстве, многие знают и так:

— Люди встречаются самые разные. Многие из безработных не понаслышке знакомы с нами: много тех, кто раньше уже обращался в службу занятости, некоторым даже было оказано содействие при трудоустройстве. Например, из сегодняшнего списка трое уже были зарегистрированы у нас в качестве безработных, однако по разным причинам были сняты с учета.

«Жаль, что никого дома не удалось застать»

Домофон долго монофонически играет Бетховена — трубку никто не снимает. «Часто бывает такое, что приходишь, а дома никого не застаешь», — говорит начальник отдела трудоустройства. Специалист звонит в соседнюю квартиру, где, согласно списку, также живет безработный — здесь трубку поднимают мгновенно:

— Добрый день, это отдел трудоустройства. А с Сергеем Петровичем можно поговорить?

— Это я, — отвечают на другом конце провода.

— Не могли бы вы нам дверь открыть: хотели бы с вами пообщаться.





Светлана вместе со специалистом отдела поднимается на пятый этаж. Дверь открывает мужчина на вид глубоко пенсионного возраста, хотя безработному, по данным службы занятости, должно быть 56 лет.

— Это вы Сергей Петрович?

— Это сын мой. Он здесь прописан, но живет в Колодищах.

— Я начальник отдела трудоустройства. Скажите, что у сына на сегодняшний день с работой?





— Я, если честно, даже не знаю, — отвечает хозяин квартиры.

— У нас он значится как безработный. Вот информация о нашем отделе трудоустройства, а также контакты о других отделов в Минске. Он может обратиться в любой территориально близкий отдел трудоустройства или ознакомиться с вакансиями на сайте. Пусть обращается, чтобы в будущем не возникало проблем с тем, что он не работает. Передайте ему, пожалуйста, — протягивает Светлана Ераховец черно-белую брошюру.





На обратном пути сотрудники отдела трудоустройства для уверенности звонят еще раз в квартиру, где раньше никто не открыл. Ответа нет и на этот раз. «Тут безработными являются и 28-летний сын, и 55-летний отец. Жаль, что никого нет дома: хотелось бы с ними пообщаться. Тогда идем дальше», — говорит Светлана Ераховец.

Сегодня в Минске официально зарегистрировано 12,2 тысяч безработных, или 0,4% от экономически активного населения. За январь-май этого года были трудоустроены 4,9 тысяч человек, 3,5 тысяч из которых — на постоянную работу. Пособия по безработице в Минске получает 6,9 тысяч человек. Средний размер пособия в столице — 25 рублей в месяц. Субсидии на открытие своего дела в Минске получили 67 человек, переобучение прошли 735 безработных. На 1 июня в банке вакансий насчитывалось почти 11 тысяч вакансий. Самые востребованные специальности в столице — медсестры, инженеры, продавцы, уборщики и повара.

«Саши нет дома: он в ЛТП»

Разговор по следующему адресу не продлился и минуты. «Саши нет дома: он в ЛТП (лечебно-трудовом профилактории — Прим. TUT.BY)», — ответили родственники безработного. Саша — один из тех, кто уже стоял на учете в службе занятости в прошлом, однако был снят за неявку больше трех месяцев.

Дальше в списке — 37-летняя Екатерина, которая также в прошлом была официально зарегистрирована как безработная. Ее с учета сняли в 2014 году за обман.

Дверь открывает мама безработной и громко окликивает дочку: «Каааааттть». Однако дочка не выходит — мама уходит, чтобы позвать ее лично. «Кажется, мы ее разбудили», — предполагает Светлана Ераховец. Через несколько минут в дверях появляется сама Екатерина.





— Здравствуйте. Мы из отдела трудоустройства. Вы значитесь в списках тех, кто не работает. Скажите, как у вас с работой на сегодняшний день? — начинает разговор Светлана Ераховец.

— Я на рынке подрабатываю. Неофициально. Вы же сами все понимаете, — отвечает девушка.

— А почему неофициально? Вы ведь к нам уже обращались… — не успевает договорить Светлана Ераховец, как безработная девушка захлопывает дверь. — Даже нашу информацию не взяла. Хотя бы в почтовый ящик кину.





«Закрыла дверь», — помечает Светлана Ераховец напротив фамилии девушки.

— Обычно зло на нас никто не реагирует. Иногда даже удается обстоятельно с человеком поговорить. Хотя в такое время часто человека застать не удается — общаться приходится с их родителями или другими родственниками. В таких случаях просим передать, что из службы занятости приходили.

«Тех, кто работать не хочет, заставить невозможно»

Еще один безработный — 52-летний Виктор, как оказалось, работать не может из-за травмы. «У меня было сломано колено и пока еще не восстановилось», — объяснил мужчина.

— Когда закончится период реабилитации, приходите. Будем заниматься вашим трудоустройством. Вот вам полезная информация, — протягивает Светлана Ераховец брошюру, прощается и уходит.





Безработную по последнему адресу по списку застать дома не удалось, дверь открывает ее мама.

— Катя уехала на дачу, — говорит она.

— По нашей информации, она на сегодняшний день безработная. Это правда?

— Теперь она уже работает, — отвечает мать.

— А где?

— Этого не знаю.

— Спасибо. Мы оставим вам информацию о нашем отделе трудоустройства. Если у дочери возникнут вопросы, связанные с трудоустройством, пускай к нам обращается, — напоследок говорит Светлана Ераховец.





Посещение заканчивается там же, где и началось, — в отделе трудоустройства. Светлана Ераховец возвращается в своей кабинет, где по итогам каждого посещения она делает небольшой отчет. Сегодня обход безработных занял около 40 минут.





— Те, кто хочет трудоустроиться, знают, куда идти и где нас найти, а тех, кто работать не хочет, заставить невозможно, — рассказывает Светлана Ераховец. — Я довожу информацию до людей, хотя вы сами видите, что все и так о службе занятости знают. Я надеюсь, что наш визит будет стимулировать людей решать вопрос о трудоустройстве. Это просто как еще одно напоминание.

Такие посещения по квартирам безработных начались весной. Когда они закончатся, начальник отдела трудоустройства точно сказать не может. «Будем ходить, пока в этом есть потребность», — резюмирует Светлана Ераховец.

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