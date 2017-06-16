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Возвращавший мяч сопернику по правилам фэйр-плэй игрок забил с центра поля

17.06.2017 10:56 — Разное | Tut.by  
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Футболист южноафриканского клуба «Стелленбош» Петрас Шитемби забил курьезнейший гол в ворота клуба «Блэк Леопардс».

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Полузащитник решил действовать по правила фэйр-плей и вернул мяч сопернику после того, как те выбили его в аут ради оказания медицинской помощи одному из футболистов. Шитемби с 60 метров отправил мяч вратарю, но тот не справился с отскоком и пропустил гол.

Впрочем, этот курьезный гол не спас «Стелленбош», который проиграл 1:3.

 
 
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Футболист южноафриканского клуба "Стелленбош" Петрас Шитемби забил курьезнейший гол в ворота клуба "Блэк Леопардс".

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