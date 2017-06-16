Тест: что вы помните из школьной программы по математике?

Централизованное тестирование в разгаре: завтра абитуриенты будут сдавать вступительные испытания по математике. 42.TUT.BY собрал десять простых вопросов из школьного курса алгебры и геометрии. Проверьте себя: помните ли вы дискриминанты? Решите задачу на проценты?



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY