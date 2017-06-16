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Как 120 лет назад: Летний бал с участием Элизы Ожешко прошел в Гродно

17.06.2017 12:40 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Бал в честь известной писательницы и почетной жительницы Гродно прошел в областном центре в пятницу 16 июня. Вместе с гостями на праздник пришла и сама виновница торжества. 

Праздник проходил в форме костюмированного бала-концерта. Хозяйкой бала была сама Элиза Ожешко. В этом году в городе отмечали 176-летие со дня рождения писательницы, а 110 лет назад она стала почетной жительнице Гродно. 

Главная героиня торжества словно сошла со старинного портрета. По словам организаторов, костюм был реконструирован до мелочей по фотографиям и изображениям писательницы. 

Мероприятие проходило на открытом дворике дома-музея Ожешко. На несколько часов он превратился в историческую площадку более чем 100-летней давности. Здесь прогуливались дамы в нарядах конца XIX века, играла музыка того времени, показывали старые игры, пили чай, могли попасть в литературный салон или сделать прическу. 

Организатором мероприятия стала Гродненская областная библиотека имени Карского. 

 
Теги: Гродно
 
 
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Так в областном центре открыли сезон старинных танцев и отметили день рождения известной писательницы. Смотрите фотоленту Sputnik о мероприятии.

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