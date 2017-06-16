Как 120 лет назад: Летний бал с участием Элизы Ожешко прошел в Гродно

Бал в честь известной писательницы и почетной жительницы Гродно прошел в областном центре в пятницу 16 июня. Вместе с гостями на праздник пришла и сама виновница торжества.

Праздник проходил в форме костюмированного бала-концерта. Хозяйкой бала была сама Элиза Ожешко. В этом году в городе отмечали 176-летие со дня рождения писательницы, а 110 лет назад она стала почетной жительнице Гродно.

Главная героиня торжества словно сошла со старинного портрета. По словам организаторов, костюм был реконструирован до мелочей по фотографиям и изображениям писательницы.

Мероприятие проходило на открытом дворике дома-музея Ожешко. На несколько часов он превратился в историческую площадку более чем 100-летней давности. Здесь прогуливались дамы в нарядах конца XIX века, играла музыка того времени, показывали старые игры, пили чай, могли попасть в литературный салон или сделать прическу.

Организатором мероприятия стала Гродненская областная библиотека имени Карского.