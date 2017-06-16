Белорусские баскетболистки играют со Словакией. Мультимедийный онлайн TUT!

Женская сборная Беларуси по баскетболу проводит второй матч на чемпионате Европы в Чехии.





После поражения от Италии (60:80) наши девушки сыграют с командой Словакии, которая вчера уступила турчанками (58:69).

Этот матч может стать ключевым в борьбе за место в плей-офф, поэтому белорусской команде очень нужна сегодня победа.



Беларусь 2−2 Словакия

SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн матча.

Изменить сортировку сообщений трансляции