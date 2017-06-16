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Белорусские баскетболистки играют со Словакией. Мультимедийный онлайн TUT!

17.06.2017 13:23 — Разное | Tut.by  
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Женская сборная Беларуси по баскетболу проводит второй матч на чемпионате Европы в Чехии.


После поражения от Италии (60:80) наши девушки сыграют с командой Словакии, которая вчера уступила турчанками (58:69).

Этот матч может стать ключевым в борьбе за место в плей-офф, поэтому белорусской команде очень нужна сегодня победа.


  

Беларусь
  2−2  

Словакия
 
 
  

SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн матча.

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Женская сборная Беларуси по баскетболу проводит сегодня второй матч на чемпионате Европы в Чехии.

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