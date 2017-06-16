В состязаниях под патронажем Министерства обороны Беларуси принимают участие команды на современных танках Т-72. Экипажи должны показать навыки стрельбы из танковой 125-миллиметровой пушки и пулеметов, а также преодолеть своеобразную полосу препятствий, состоящую из труднопроходимых рвов и подъемов.

В минувшем году танковый биатлон прошел на ИКК впервые, тогда победу одержала команда военнослужащих срочной службы.

В России танковый биатлон проходит с 2014 года, причем в соревнованиях участвуют экипажи из разных стран, включая Китай, Индию, Сербию, Кыргызстан, Беларусь и другие. В прошлом году белорусская команда заняла третье место.