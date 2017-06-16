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Прямая трансляция: второй танковый биатлон на "Линии Сталина"
17.06.2017 14:00 — Разное | Sputnik Беларусь
В состязаниях под патронажем Министерства обороны Беларуси принимают участие команды на современных танках Т-72. Экипажи должны показать навыки стрельбы из танковой 125-миллиметровой пушки и пулеметов, а также преодолеть своеобразную полосу препятствий, состоящую из труднопроходимых рвов и подъемов.
В минувшем году танковый биатлон прошел на ИКК впервые, тогда победу одержала команда военнослужащих срочной службы.
В России танковый биатлон проходит с 2014 года, причем в соревнованиях участвуют экипажи из разных стран, включая Китай, Индию, Сербию, Кыргызстан, Беларусь и другие. В прошлом году белорусская команда заняла третье место.
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Второй в истории танковый биатлон проходит в Историко-культурном комплексе "Линия Сталина". Смотрите на видео, как проходят соревнования боевых машин.
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