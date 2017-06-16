Следственный комитет о ДТП на М1 с байкерами: водители были трезвы

Вечером 16 июня на трассе М1, около развязки Борисов – Березино произошло столкновение двух автомобилей УАЗ с колонной мотоциклистов. "Буханка" местной станции медицинской помощи тащил на жесткой сцепке такой же автомобиль сторону Борисова. В какой-то момент машины резко перестроились в левый ряд, и столкнулись мотоциклистами, двигавшимися в попутном направлении. Пострадало четверо байкеров. По имеющимся данным, мотоциклисты принадлежат к международному мотоклубу Iron Pride.

"Следственно-оперативной группой, в составе следователей, экспертов и сотрудников ГАИ, проведен осмотр места происшествия. В рамках первоначальных следственных действий устанавливались свидетели и очевидцы, были зафиксированы следы, изъяты предметы, имеющие значение для установления механизма, места и иных обстоятельств столкновения. Предварительно водители транспортных средств были трезвы. Водитель автомобиля "УАЗ" не задержан", – сообщила Белоног.

Мотоциклисты госпитализированы, трое из них находятся в тяжелом состоянии в медицинских учреждениях Борисова. ДТП произошло практически накануне всемирного Дня мотоциклиста, который отмечается в третий понедельник июня.

По факту Борисовским райотделом СК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси.

Комментарий официального представителя УСК по Минской области Татьяны Белоног слушайте на радио Sputnik Беларусь.