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Следственный комитет о ДТП на М1 с байкерами: водители были трезвы

17.06.2017 13:58 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Вечером 16 июня на трассе М1, около развязки Борисов – Березино произошло столкновение двух автомобилей УАЗ с колонной мотоциклистов. "Буханка" местной станции медицинской помощи тащил на жесткой сцепке такой же автомобиль сторону Борисова. В какой-то момент машины резко перестроились в левый ряд, и столкнулись мотоциклистами, двигавшимися в попутном направлении. Пострадало четверо байкеров. По имеющимся данным, мотоциклисты принадлежат к международному мотоклубу Iron Pride. 

"Следственно-оперативной группой, в составе следователей, экспертов и сотрудников ГАИ, проведен осмотр места происшествия. В рамках первоначальных следственных действий устанавливались свидетели и очевидцы, были зафиксированы следы, изъяты предметы, имеющие значение для установления механизма, места и иных обстоятельств столкновения. Предварительно водители транспортных средств были трезвы. Водитель автомобиля "УАЗ" не задержан", – сообщила Белоног.

Мотоциклисты госпитализированы, трое из них находятся в тяжелом состоянии в медицинских учреждениях Борисова. ДТП произошло практически накануне всемирного Дня мотоциклиста, который отмечается в третий понедельник июня. 

По факту Борисовским райотделом СК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси. 

Комментарий официального представителя УСК по Минской области Татьяны Белоног слушайте на радио Sputnik Беларусь. 

 
 
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Подробности дорожно-транспортного происшествия под Борисовом, в котором пострадали четверо мотоциклистов, на радио Sputnik Беларусь рассказала официальный...

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