ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В БСБ Банке рассказали, какие отделения будут работать в воскресенье

17.06.2017 14:07 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Некоторые отделения БСБ Банка, у которого Нацбанк с 26 июня отзывает лицензию на работу с депозитами физлиц, будут работать и в воскресенье 18 июня. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Так, 18 июня головной офис банка (пр.Победителей, 23/4) будет обслуживать частных клиентов (кассы, платежные карточки) с 10.00 до 16.00. 

Отделение №9 (Я.Купалы 25) будет обслуживать частных клиентов (кассы) с 10.00 до 16.00. 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Некоторые отделения БСБ Банка, у которого Нацбанк с 26 июня отзывает лицензию на работу с депозитами физлиц, будут работать и в воскресенье 18 июня. Об этом сообщили в...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Прямая трансляция: второй танковый биатлон на "Линии Сталина"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика