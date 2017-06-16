В БСБ Банке рассказали, какие отделения будут работать в воскресенье

Некоторые отделения БСБ Банка, у которого Нацбанк с 26 июня отзывает лицензию на работу с депозитами физлиц, будут работать и в воскресенье 18 июня. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Так, 18 июня головной офис банка (пр.Победителей, 23/4) будет обслуживать частных клиентов (кассы, платежные карточки) с 10.00 до 16.00.

Отделение №9 (Я.Купалы 25) будет обслуживать частных клиентов (кассы) с 10.00 до 16.00.