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Лукашенко об отдыхе: терпеть не могу лежать и загорать

17.06.2017 14:29 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В разговоре с журналистами Александр Лукашенко, заметил, что у него отдыха в привычном понимании нет, и быть не может. Президент пояснил это на примере: в отличие от других руководителей, которые могут на время отпуска передать свои полномочия заместителям, у него такого заместителя нет, и по Конституции полномочия он передать не может. 

"Что касается отдыха, то это смена обстановки и занятия, рода занятия. Вот я к ним приехал. Это тоже нагрузка, тяжелая нагрузка, я должен принимать какие-то решения, я уеду – мне еще доложат ряд вопросов, я должен принимать решения, но для меня это отдых, потому что у меня сменилась обстановка и сменился сам ритм и стиль работы. Вот это мой отдых. Если ты сегодня играешь в хоккей, а завтра рубишь дрова, послезавтра косишь траву и так далее, бегаешь на лыжероллерах и так далее, – это есть отдых для меня. Я терпеть не могу лежать на берегу, на пляже и загорать. Это для меня неприемлемо", – подчеркнул Лукашенко. 

Президент также рассказал о том, что иногда уезжает куда-то с ребенком и близкими людьми. Но все равно постоянно находится в центре внимания журналистов, и поэтому так не бывает, чтобы он оказался где-то один. По его словам больше, чем на неделю в горы, сорваться не получается. Еще Лукашенко рассказал, что его уже долгое время его зовет к себе в гости президент Турции Эрдоган. Но, поскольку турецкий президент приглашает погостить в курортный сезон, белорусский президент откладывает поездку на более прохладное время.

Комментарий Александра Лукашенко о собственном отдыхе слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Президент Беларуси, общаясь с журналистами по завершению рабочей поездки в Хойникский район, ответил и на вопрос о том, как он планирует свой отдых в этом году.

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