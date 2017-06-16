Недавно начальник УГАИ МВД Дмитрий Корзюк анонсировал изменения в ПДД — проект изменений эксперты Госавтоинспекции подготовят до конца года. Всех подробностей Дмитрий Корзюк не раскрыл, но отметил, что по-другому пропишут приоритеты водителей и пешеходов на зебрах. Автомобилисты Беларуси бурно обсуждали эту новость на форуме . Мы же спросили у экспертов, инспекторов ГАИ и автомобилистов, на что обратить внимание при изменении ПДД в первую очередь.

ПДД должны действовать не на «дороге», а на всей территории Беларуси





В редакции ПДД от 2006 года было сказано: «ПДД действуют на территории Республики Беларусь», а в редакции от 2015 года — уже «ПДД действуют на дорогах». Пункт, по мнению автотехнического эксперта Александра Коноплицкого, принципиальный — и вот почему:

— Выходит такая ситуация: прилегающая территория (у домов, территория АЗС, парковки…) не входит в понятие «дорога», значит, и ПДД Беларуси там не действуют. Но ДТП у нас случаются не только на дороге, но и на стоянках, и на прилегающих территориях, и на заправках… Как тогда разбираться в авариях, которые происходят на АЗС, например, ведь ПДД там не действуют, — говорит эксперт.

Во всех пунктах правил убрать слово «рекомендуется»

По мнению Александра Коноплицкого, многие пункты ПДД требуют конкретики и даже лингвистического анализа, чтобы «новые правила были предельно простыми». Поэтому эксперт предлагает убрать из ПДД слово «рекомендуется».

— Например, читаем: «При движении задним ходом водителю рекомендуется включить аварийную сигнализацию». Если рекомендуется, значит, я могу этого и не делать, верно? Слово «рекомендуется» сильно расхолаживает автомобилистов. И таких пунктов очень много, — говорит Александр Коноплицкий. — «Должен» люди воспринимают как «я обязан», а если написано «рекомендовано», то и выполняют так же — по возможности.

Велосипедисту — выучить и соблюдать ПДД

В ближайшие пару лет велосипедистов в Минске станет еще больше. А значит, возникнет еще больше спорных моментов: один не спешился, второй вышел на пешеходную дорожку, третий достал биту.

Урегулировать эти отношения, по мнению председателя правления Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте Юрия Важника, помогут простые и понятные ПДД, касающиеся велосипедистов.



Фото: ewrasia.ru

К примеру, ассоциация недавно разработала и согласовала с ГАИ знаки «Пересечение с велосипедной дорожкой».

— Знак нужен для того, чтобы автомобилисты, приближаясь к пересечению дороги с велодорожкой, были более внимательны и знали: внезапно может выехать велосипедист. Экспериментальные варианты мы уже сделали — их даже несколько, они согласованы с ГАИ.

Второй момент, связанный с велосипедистами, — это их обязанность спешиваться перед перекрестком. Причем споры «спешиваться или нет» идут давно: одни считают это необязательным, другие — важным с точки зрения безопасности.

— Вот велосипедисты не спешиваются на светофорах и делают это довольно аккуратно, никому не мешают, поэтому можно это прописать отдельно в ПДД, — считает Юрий Важник.

Александр Коноплицкий уверен, что спешиваться или нет велосипедистам перед перекрестком — вопрос не главный, а вот культуру поведения на дороге никто не отменял: велосипедисты такие же участники дорожного движения, как и автомобилисты, а значит, и ответственность на них такая же.

— У меня был конкретный случай из практики: ДТП на перекрестке. Велосипедист, не спешиваясь, нарушив все что угодно, «вляпался» в автомобиль. Но судят почему-то не велосипедиста, а автомобилиста. Почему? Ведь это два транспортных средства! Я получил ответ на этот вопрос: да, это два транспортных средства, но велосипед — незначительное, уязвимое транспортное средство, поэтому мы судим водителя автомобиля. Но ведь у велосипедиста тоже есть обязанности соблюдать ПДД.

Исключить двоякое толкование «правил»





По мнению Александра Коноплицкого, важно все пункты правил сделать предельно понятными и простыми, чтобы исключить двоякое толкование. Например, в главе «Права и обязанности водителей» есть пункт: «Водитель механического транспортного средства обязан иметь при себе и передавать для проверки сотрудникам ГАИ водительское удостоверение».

Какое именно удостоверение надо предъявлять инспектору, в правилах не указывается. Понятно, адекватный человек не будет показывать чужие права, но на YouTube можно найти сотни роликов белорусских, российских или украинских блогеров о том, как водители предъявляют белорусским инспекторам ГАИ водительские права соседа, пассажира, а не только свои — и ведь, по сути, они ничего не нарушили.

— Или вот еще пример: читаем главу «Обязанности водителя»: «Водитель обязан обучать управлению механическим транспортным средством в индивидуальном порядке только на площадках или автодромах, закрытых для дорожного движения, при наличии у него удостоверения и водительского стажа не менее двух лет». Выходит, если у вас 9 лет стажа и вы не обучили ни одного водителя за это время, вас можно оштрафовать уже трижды — вы же не выполнили свою обязанность, — говорит Александр Коноплицкий. — Конечно, можно обвинить меня в демагогии, мол, придираюсь к словам, буквоед. Но ведь за каждым пунктом стоят судьбы людей, уголовные дела. И ПДД должны быть предельно понятными.

Пешеходам запретить переход вне зебры и разобраться с фликерами



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Вопросы, которые обсуждал AUTO.TUT.BY c экспертами по части ПДД, то и дело перекликались с вопросами ответственности за нарушение правил. В частности, не раз прозвучало предложение ужесточить ответственность за нарушение правил пешеходами: переход в неположенном месте и т.д.

— В 99% случаев наезда на пешехода или, того хуже, «пешележа» виноват автомобилист как «владелец средства повышенной опасности», — говорит AUTO.TUT.BY действующий инспектор ГАИ. — Я сам водитель со стажем и часто сталкиваюсь с тем, что водителя признают виновным во всем: он почему-то должен быть ответственен за себя, соседей по полосе и еще за пешеходов. Почему-то пешеход у нас везде прав: если идет на красный сигнал светофора, если идет вне пешеходного перехода, если лежит нетрезвый на проезжей части.

Еще один момент, касающийся пешеходов, — фликеры. Пешеходов обязали обозначать себя фликерами и при движении по обочине на неосвещенных участках дороги. «В темное время суток при движении по краю проезжей части дороги, а также по обочине на неосвещенных участках дороги пешеход обязан обозначить себя световозвращающим элементом (элементами). Характеристики световозвращающих элементов, указанных в настоящей части и в других структурных элементах настоящих Правил, устанавливаются техническими нормативными правовыми актами».

К сожалению, редакция AUTO.TUT.BY не раз получала письма с жалобами на штрафы за отсутствие фликера в городе и с просьбами разобраться, правомерно ли оштрафовали за фликер, «не соответствующий ГОСТам».

Левая крайняя полоса и наказание для «автохамов и шашечников»





Конфликтные ситуации на дороге, к сожалению, обыденность, а не исключение. Подрезал, не показал поворотник, не уступил дорогу — в лучшем случае пострадает «железо».

— Почему запрещено ехать в левой полосе, если свободна крайняя правая? — спрашивают автомобилисты. — Да и, к тому же, как понять, что вот эта полоса уже свободна, а вот эта еще нет — это чисто субъективное мнение.

Второй момент, который волнует автомобилистов, — поворот направо.

— Знаю, что в Европе, например, разрешено поворачивать направо, если горит красный свет: ты аккуратно поворачиваешь, пропускаешь пешеходов и едешь дальше. У светофора не собираются пробки. У нас же, если нет дополнительной секции на светофоре («стрелки»), то и поворачивать направо нельзя. И, опять же, при повороте нет четкого указания, в какую полосу ты должен попасть: написано, что при повороте направо нужно двигаться ближе к правому краю проезжей части. А если крайняя правая полоса заставлена транспортом или выделена для движения общественному транспорту? Как быть?

Часто автомобилисты выступают за то, чтобы водителей не лишали прав при превышении скорости повторно в течение года при условии, что превышение не привело к гибели или травмированию людей. Предложение справедливое, но требует тщательного взвешивания: ведь превышение скорости — один из факторов аварийности.

— Я бы штрафовал тех, которые не включают поворотник, — говорит в заключение инспектор ГАИ. — На самом деле, это действительно влияет на безопасность. Как иначе понять намерения соседа по полосе, как не «чтением» указателей поворотов? Подрезал, не показал поворотник, играет в «шашки» на дороге — все это рано или поздно приведет к аварии. Это обыкновенное хамство и неуважение к другим водителям. К сожалению, культуре не научишь, только лишь изменив ПДД.