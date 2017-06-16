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Праздник казахской культуры "Степные напевы" впервые проходит в Минске

17.06.2017 15:30 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Праздник казахской культуры в Минске проходит впервые. Организован он Мингорисполкомом, общественным объединением "Ата-Мекен" при содействии посольства Казахстана. На открытии праздника выступил посол Казахстана в Беларуси Ергали Булегенов. Танцами и песнями День казахской культуры открыл народный ансамбль "Салтанат".

Праздник казахской культуры "Степные напевы" впервые проходит в Минске
© Sputnik / Марина Серебрякова
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На празднике можно побывать в настоящей юрте, познакомиться с бытом кочевников, посетить выставку казахского фото, побывать на презентации национальных костюмов, отведать национальной кухни. Запланированы показательные выступления по национальной казахской борьбе — казакша курес. Для активных зрителей предусмотрены викторины и танцевальный флешмоб.

Есть развлечения и для семей с детьми — работает детская площадка, познавательную программу подготовил образовательный парк чудес "Эврикум". Команда дипломированных химиков покажет ряд опытов и фокусов, азотное облако, драконий попкорн, химическое мороженое.

А в завершение праздника "Степные напевы" на открытую сцену у минской ратуши выйдет группа CherMen, чтобы исполнить свою симфо-рок программу "История Дракона". Праздник продлится до 18:00.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Продолжением традиционных дней культуры различных государств, отмечаемых по субботам у минской ратуши, стал день казахской культуры, названный "Степные напевы"....

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