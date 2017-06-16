Праздник казахской культуры в Минске проходит впервые. Организован он Мингорисполкомом, общественным объединением "Ата-Мекен" при содействии посольства Казахстана. На открытии праздника выступил посол Казахстана в Беларуси Ергали Булегенов. Танцами и песнями День казахской культуры открыл народный ансамбль "Салтанат".



© Sputnik / Марина Серебрякова Выходные в Минске: куда пойти 17-18 июня

На празднике можно побывать в настоящей юрте, познакомиться с бытом кочевников, посетить выставку казахского фото, побывать на презентации национальных костюмов, отведать национальной кухни. Запланированы показательные выступления по национальной казахской борьбе — казакша курес. Для активных зрителей предусмотрены викторины и танцевальный флешмоб.

Есть развлечения и для семей с детьми — работает детская площадка, познавательную программу подготовил образовательный парк чудес "Эврикум". Команда дипломированных химиков покажет ряд опытов и фокусов, азотное облако, драконий попкорн, химическое мороженое.

А в завершение праздника "Степные напевы" на открытую сцену у минской ратуши выйдет группа CherMen, чтобы исполнить свою симфо-рок программу "История Дракона". Праздник продлится до 18:00.