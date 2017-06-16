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Правительство решило урегулировать бизнес-образование
17.06.2017 15:23 — Разное | Ежедневник
Координирующим и совещательным органом в указанной сфере определен специально созданный Республиканский совет по развитию системы бизнес-образования.
Это следует из Постановления Совмина от 15.06.2017 года №456, которым утверждены Положение и состав Республиканского совета по развитию системы бизнес-образования.
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Координирующим и совещательным органом в указанной сфере определен специально созданный Республиканский совет по развитию системы бизнес-образования.
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