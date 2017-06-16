Бобруйчанин вербовал белорусок для занятия проституцией на Кипре

Сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Могилевского облисполкома совместно с представителями этого же отделения, ОМОНа и ГАИ УВД Бобруйского горисполкома, задержали во время попытки вывоза двух гражданок Беларуси для занятий проституцией на Кипр 36-летнего бобруйчанина.



© Фото: УВД Могилевского облисполкома Житель Бобруйска пытался вывезти двух проституток на Кипр

Вербовал женщин сутенер сперва при помощи сети интернет. Ему удалось уговорить двух белорусок, после чего они встретились лично для уточнения условий. Он пообещал им все условия жизни на Кипре, личный транспорт, проживание у моря и высокую зарплату.

"Заниматься проституцией девушки должны были в ночном клубе в вечернее и ночное время. Заработок девушек должен был зависеть от их условий работы и от состояния их клиентов. Сутенер обещал от тысячи до двух тысяч долларов США в месяц, хотя звучали фразы, что он обещал им и до 10 тысяч за ночь", — рассказал Будишевский.

Ранее подозреваемый уже привлекался к ответственности по различным статьям. В данный момент мужчина водворен в изолятор временного содержания. Проводится проверка о его причастности по другим схожим эпизодам. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 14 "Организация и (или) использование занятия проституцией либо создание условий для занятия проституцией" Уголовного кодекса Беларуси. Эти действия, сопряженные с вывозом за пределы государства лица для занятия проституцией, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Комментарий Вадима Будишевского о задержании сутенера в Бобруйске слушайте на радио Sputnik Беларусь.