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Фонтаны грязи и автомобиль на стволе: под Минском прошел танковый биатлон

17.06.2017 18:15 — Разное | Tut.by  
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Сравнительно недавно некоторые виды военно-спортивных игр стали приобретать большую популярность. Придуманный в России танковый биатлон стал настоящим шоу, на которое даже продают билеты. Похожие соревнования проводятся и в Европе — Strong Europe Tank Challenge. В Беларуси не отстают от моды на армейские соревнования и проводят свой танковый биатлон, правда, с меньшим размахом, а посмотреть на него можно на «Линии Сталина».


Причем это не просто шоу, а реальный подготовительный этап перед международными соревнованиями в России. Организаторы подготовили для танкистов три огневых рубежа и многочисленные препятствия, прохождение некоторых из них было очень эффектным. Например, преодоление заболоченной местности, кода 44-тонная машина поднимает фонтаны грязи.


Во время прохождения одного из препятствий, танк задел стволом автомобиль Москвич 412, который должен был раздавить по замыслу организаоров. Экипаж получил штрафные баллы, а зрители — эффектную картинку! Вообще сами совревнования были полны эмоций и адреналина.



Соревновались участники на Т-72Б — основных боевых танках сухопутных войск Беларуси. Эти машины могут поражать цели на дальности до 4 км как снарядами, так и управляемыми ракетами.


Победителем танкового биатлона на ИКК «Линия Сталина» стал экипаж старшего лейтенанта Дмитрия Артемочкина — самые опытные танкисты, выступавшие в прошлом году в России. Тогда белорусы были четвертыми на «Танковом биатлоне — 2016».

















Кстати, в этом году белорусские военные приобрели новейшие танки Т-72Б3 с дополнительной защитой, на которых и будут выступать в России на «Танковом биатлоне — 2017». Такие машины обладают более мощным двигателем — 1130 лошадиных сил и более совершенной системой управления огнем. Напомним, что у Т-72Б силовая установка выдает 840 л.с.

Читайте также: 12 тысяч зрителей, танки и бои с авиацией: как прошел «День танкиста» на «Линии Сталина»

 
 
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Соревновались участники на Т-72Б - основных боевых танках сухопутных войск Беларуси.

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