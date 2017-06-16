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Фонтаны грязи и автомобиль на стволе: под Минском прошел танковый биатлон
Сравнительно недавно некоторые виды военно-спортивных игр стали приобретать большую популярность. Придуманный в России танковый биатлон стал настоящим шоу, на которое даже продают билеты. Похожие соревнования проводятся и в Европе — Strong Europe Tank Challenge. В Беларуси не отстают от моды на армейские соревнования и проводят свой танковый биатлон, правда, с меньшим размахом, а посмотреть на него можно на «Линии Сталина».
Причем это не просто шоу, а реальный подготовительный этап перед международными соревнованиями в России. Организаторы подготовили для танкистов три огневых рубежа и многочисленные препятствия, прохождение некоторых из них было очень эффектным. Например, преодоление заболоченной местности, кода 44-тонная машина поднимает фонтаны грязи.
Во время прохождения одного из препятствий, танк задел стволом автомобиль Москвич 412, который должен был раздавить по замыслу организаоров. Экипаж получил штрафные баллы, а зрители — эффектную картинку! Вообще сами совревнования были полны эмоций и адреналина.
Соревновались участники на Т-72Б — основных боевых танках сухопутных войск Беларуси. Эти машины могут поражать цели на дальности до 4 км как снарядами, так и управляемыми ракетами.
Победителем танкового биатлона на ИКК «Линия Сталина» стал экипаж старшего лейтенанта Дмитрия Артемочкина — самые опытные танкисты, выступавшие в прошлом году в России. Тогда белорусы были четвертыми на «Танковом биатлоне — 2016».
Кстати, в этом году белорусские военные
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Соревновались участники на Т-72Б - основных боевых танках сухопутных войск Беларуси.
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