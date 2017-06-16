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Арина Соболенко уступила в полуфинале турнира в Манчестере

17.06.2017 18:05 — Разное | Tut.by  
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Теннисистка Арина Соболенко уступила в полуфинале турнира под эгидой ITF в Манчестере (призовой фонд - $100 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.


Фото: Денис Костюченко, TUT.BY

В 1/2 финала она не смогла оказать упорного сопротивления сербке Александре Крунич - 0:6, 2:6. Ранее белоруска обыграла располагающуюся выше в мировом рейтинге (114-е место в WTA) Анну Блинкову из России.

Сегодня в Минске Ирина Шиманович стала победительницей турнира Marat Zverev Memorial Cup. В финале она была сильнее в трех партиях соотечественницы Илоны Кремень - 6:1, 4:6, 6:2.

 
Теги: Минск
 
 
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Теннисистка Арина Соболенко уступила в полуфинале турнира под эгидой ITF в Манчестере (призовой фонд - $100 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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