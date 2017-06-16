Арина Соболенко уступила в полуфинале турнира в Манчестере

Теннисистка Арина Соболенко уступила в полуфинале турнира под эгидой ITF в Манчестере (призовой фонд - $100 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.



Фото: Денис Костюченко, TUT.BY

В 1/2 финала она не смогла оказать упорного сопротивления сербке Александре Крунич - 0:6, 2:6. Ранее белоруска обыграла располагающуюся выше в мировом рейтинге (114-е место в WTA) Анну Блинкову из России.

Сегодня в Минске Ирина Шиманович стала победительницей турнира Marat Zverev Memorial Cup. В финале она была сильнее в трех партиях соотечественницы Илоны Кремень - 6:1, 4:6, 6:2.