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День казахской культуры прошел в Минске
17.06.2017 19:26 — Разное | Sputnik Беларусь
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© Sputnik/ Александр Кривошеев, Сергей Пушкин
Во время мероприятия можно было попробовать много разных и очень вкусных блюд: плов, манты, чебуреки и другие.
Для посетителей с детьми работала детская площадка, а познавательную программу подготовил образовательный парк чудес "Эврикум".
Завершился праздник выступлением группы CherMen.
После "Степных напевов" в Верхнем городе начался очередной концерт из серии "Джазовые вечера".
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В рамках праздника "Степные напевы", который прошел в Верхнем городе, белорусов угощали национальными блюдами Казахстана и показали казахскую юрту. Смотрите на...
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