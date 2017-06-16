День казахской культуры прошел в Минске

Минске" title="День Казахстана в Минске" class="">

Минске" title="День Казахстана в Минске" class=""> © Sputnik/ Александр Кривошеев, Сергей Пушкин Праздник казахской культуры "Степные напевы" впервые проходит в Минске

День культуры Казахстана состоялся на площадке у минской ратуши. Начался праздник с мастер-класса по приготовлению блюда баурсак. Гости "Степных напевов" познакомились с бытом казахов, посмотрели национальные бои казакша курес, посетили экспресс-уроки казахского и мастер-класс по национальным танцам.

Во время мероприятия можно было попробовать много разных и очень вкусных блюд: плов, манты, чебуреки и другие.

Для посетителей с детьми работала детская площадка, а познавательную программу подготовил образовательный парк чудес "Эврикум".

Завершился праздник выступлением группы CherMen.

После "Степных напевов" в Верхнем городе начался очередной концерт из серии "Джазовые вечера".