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"Это абсурд". Некоторым заведениям на Зыбицкой все-таки ограничили время работы до 23 часов
В пятницу владельцы трех баров на Зыбицкой, 6 получили письма, согласно которым время работы заведений ограничивается до 23 часов. Об этом на своей странице в «фейсбуке»
Ограничения коснулись блинной «ДЭПО», спортивного бара «4−4−2» и кальянной DIY Bar. Напомним, мы уже
Совладельцы названных баров общаться с журналистом TUT.BY в выходные отказались. Стоит отметить, что после 23 часов в пятницу посетителей действительно отказывались пускать в «4−4−2», хоть люди внутри бара еще оставались. Через стеклянную дверь было видно, что в блинной «ДЭПО» после этого времени находились лишь сотрудники заведения, а вот в DIY Bar после указанного времени попасть все-таки было можно.
— Каждый из владельцев для себя сам решил, как поступать в этой ситуации. Естественно, вечером в пятницу и субботу в барах начинается основное зарабатывание денег. И ты выбираешь: либо нарушаешь закон, работаешь позже и платишь по 10 базовых за нарушение кассовой дисциплины (если, условно, тебя на этом «поймают»), либо несешь убытки гораздо серьезней, — сходятся во мнении сразу несколько совладельцев баров на Зыбицкой.
После
— Любой бизнес строится на том, что есть правила и ты по ним играешь. Но когда приходят письма с очень размытой формулировкой и без конкретных пояснений, к тому же, бумаги датированы «задним числом» — это абсурд, — считает один из совладельцев заведений на Зыбицкой.
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Об этом на своей странице в "фейсбуке" рассказал управляющий баром "4−4−2" Максим Старцев, а также подтвердили владельцы других баров.
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