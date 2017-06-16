В пятницу владельцы трех баров на Зыбицкой, 6 получили письма, согласно которым время работы заведений ограничивается до 23 часов. Об этом на своей странице в «фейсбуке» рассказал управляющий баром «4−4−2» Максим Старцев, а также подтвердили владельцы других баров.



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Иван Дечканец, TUT.BY

Ограничения коснулись блинной «ДЭПО», спортивного бара «4−4−2» и кальянной DIY Bar. Напомним, мы уже писали о том, что сокращение времени работы объясняется ухудшением криминогенной обстановки на «пяточке» около указанных выше заведений.

Совладельцы названных баров общаться с журналистом TUT.BY в выходные отказались. Стоит отметить, что после 23 часов в пятницу посетителей действительно отказывались пускать в «4−4−2», хоть люди внутри бара еще оставались. Через стеклянную дверь было видно, что в блинной «ДЭПО» после этого времени находились лишь сотрудники заведения, а вот в DIY Bar после указанного времени попасть все-таки было можно.

— Каждый из владельцев для себя сам решил, как поступать в этой ситуации. Естественно, вечером в пятницу и субботу в барах начинается основное зарабатывание денег. И ты выбираешь: либо нарушаешь закон, работаешь позже и платишь по 10 базовых за нарушение кассовой дисциплины (если, условно, тебя на этом «поймают»), либо несешь убытки гораздо серьезней, — сходятся во мнении сразу несколько совладельцев баров на Зыбицкой.



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Иван Дечканец, TUT.BY

После мониторинга , который проводился на Зыбицкой в прошлые выходные, власти и владельцы заведений собирались , чтобы обсудить ситуацию, сложивнуюся на главной барной улице города. По словам предствителей заведений, речи об ограничении работы не шло, разговор, главным образом, был о мусоре и музыке на улице.

— Любой бизнес строится на том, что есть правила и ты по ним играешь. Но когда приходят письма с очень размытой формулировкой и без конкретных пояснений, к тому же, бумаги датированы «задним числом» — это абсурд, — считает один из совладельцев заведений на Зыбицкой.

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