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Мотоциклист врезался в стену заводской проходной в Новополоцке

17.06.2017 23:39 — Разное | Tut.by  
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В Новополоцке мотоциклист врезался в стену заводской проходной. Подробности аварии корреспонденту БЕЛТА рассказал начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.


Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома

ДТП произошло 17 июня в 19.40 в районе 8-ой и 9-ой проходных завода "Полимир" ОАО "Нафтан". 30-летний водитель мотоцикла Honda не справился с управлением на т-образном перекрестке, съехал в кювет, а затем врезался в стену. Водитель госпитализирован в хирургию, проводиться операция.

Инспекторы ГАИ измерили тормозной путь мотоцикла - на проезжей части он составил около 80 м, за ее пределами - около 30 м. Исходя из этого, можно сделать предположение, что скорость Honda была значительно выше разрешенной на данном участке дороги.

В связи с участившимися случаями ДТП с мототранспортом, ГАИ просит водителей быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и не рисковать жизнью.

 
 
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30-летний водитель мотоцикла Honda не справился с управлением на т-образном перекрестке, съехал в кювет, а затем врезался в стену.

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