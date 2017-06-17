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Сборная России обыграла Новую Зеландию в стартовом матче Кубка конфедераций

17.06.2017 22:40 — Разное | Tut.by  
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Сборная России обыграла команду Новой Зеландии в стартовом матче Кубка конфедераций.


Reuters

Встреча состоялась в субботу, 17 июня, в Санкт-Петербурге и завершилась победой россиян со счетом 2:0. На 31-й минуте автоголом отметился капитан новозеландцев Майкл Боксолл. На 69-й минуте отличился Федор Смолов.

Россияне набрали 3 очка и возглавили турнирную таблицу квартета А. Помимо команды Станислава Черчесова и новозеландцев в группу входят португальцы и мексиканцы.

Матч россиян и новозеландцев открывал турнир. 18 июня пройдут следующие два матча группового этапа — в Казани встретятся команды Португалии и Мексики, в Москве сыграют Камерун и Чили.

Кубок конфедераций проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.

 
 
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Сборная России обыграла команду Новой Зеландии в стартовом матче Кубка конфедераций.

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