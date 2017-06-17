Велоклуб «Минск» продолжает успешное выступление на трехдневной гонке «Тур Сербии».



Tour de Serbia

Во второй день соревнований участников ждал этап с финишем в гору. Победу на нем одержал итальянец Лука Чирико из клуба «Торку». Вторым стал грек Харалампос Кастрантас из «Даре Виатор Партизан». А третье место занял Константин Клименков из «Минска», финишировавший спустя шесть секунд после победителя.

Антон Ивашкин после второго места на первом этапе сегодня стал пятым (+0.09). Сергей Попок финишировал 43-м (+2.57), Роман Романов — 44-м (+2.57), Михаил Шеметов — 46-м (+2.57).

На финише второго этапа гонщики не получали бонификацию, что позволило Антону Ивашкину сохранить второе место в генеральном зачете. Он всего одну секунду уступает Чирико. Клименков идет четвертым (+0.06), Сергей Попок — 45-м (+12.48), Роман Романов — 46-м (+12.48), Михаил Шеметов — 48-м (+12.58).

В воскресенье гонщиков ждет этап длиной в 159 километров с равинным финишем.