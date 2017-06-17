ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Велоклуб "Минск" заработал второй подиум на "Туре Сербии"

17.06.2017 22:39 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Велоклуб «Минск» продолжает успешное выступление на трехдневной гонке «Тур Сербии».


Tour de Serbia

Во второй день соревнований участников ждал этап с финишем в гору. Победу на нем одержал итальянец Лука Чирико из клуба «Торку». Вторым стал грек Харалампос Кастрантас из «Даре Виатор Партизан». А третье место занял Константин Клименков из «Минска», финишировавший спустя шесть секунд после победителя.

Антон Ивашкин после второго места на первом этапе сегодня стал пятым (+0.09). Сергей Попок финишировал 43-м (+2.57), Роман Романов — 44-м (+2.57), Михаил Шеметов — 46-м (+2.57).

На финише второго этапа гонщики не получали бонификацию, что позволило Антону Ивашкину сохранить второе место в генеральном зачете. Он всего одну секунду уступает Чирико. Клименков идет четвертым (+0.06), Сергей Попок — 45-м (+12.48), Роман Романов — 46-м (+12.48), Михаил Шеметов — 48-м (+12.58).

В воскресенье гонщиков ждет этап длиной в 159 километров с равинным финишем.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Велоклуб "Минск" продолжает успешное выступление на трехдневной гонке "Тур Сербии".

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Это абсурд". Некоторым заведениям на Зыбицкой все-таки ограничили время работы до 23 часов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика