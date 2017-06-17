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Велоклуб "Минск" заработал второй подиум на "Туре Сербии"
Велоклуб «Минск» продолжает успешное выступление на трехдневной гонке «Тур Сербии».
Во второй день соревнований участников ждал этап с финишем в гору. Победу на нем одержал итальянец Лука Чирико из клуба «Торку». Вторым стал грек Харалампос Кастрантас из «Даре Виатор Партизан». А третье место занял Константин Клименков из «Минска», финишировавший спустя шесть секунд после победителя.
Антон Ивашкин после второго места на первом этапе сегодня стал пятым (+0.09). Сергей Попок финишировал 43-м (+2.57), Роман Романов — 44-м (+2.57), Михаил Шеметов — 46-м (+2.57).
На финише второго этапа гонщики не получали бонификацию, что позволило Антону Ивашкину сохранить второе место в генеральном зачете. Он всего одну секунду уступает Чирико. Клименков идет четвертым (+0.06), Сергей Попок — 45-м (+12.48), Роман Романов — 46-м (+12.48), Михаил Шеметов — 48-м (+12.58).
В воскресенье гонщиков ждет этап длиной в 159 километров с равинным финишем.
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Велоклуб "Минск" продолжает успешное выступление на трехдневной гонке "Тур Сербии".
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