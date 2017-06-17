ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Динамо" и "Спартак" сыграли в Минске звездными составами

17.06.2017 22:38 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

"Динамо" и "Спартак" сыграли в Минске звездными составами
© Sputnik / Виктор Толочко
Легендарные футболисты "Динамо" и "Спартака" сразились в Минске
В этом году бело-голубые празднуют свой 90-летний юбилей. Дабы порадовать своих болельщиков футбольный клуб "Динамо" решил провести матч ветеранов с московским "Спартаком".

Вход на трибуны стадиона "Трактор" был свободным в честь двойного праздника. По ходу матча красно-белые вели в счете, но динамовцам удалось сровнять счет.

Казалось, табло зафиксирует итоговый счет 3:3. Но ветераны футбола не хотели просто так уходить с поля. Смотрите на видео Sputnik, чем завершился матч.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ровно 35 лет назад, одолев "Спартак" во время футбольного матча в Минске, ФК "Динамо" стал чемпионом Советского Союза. Смотрите на видео Sputnik, как прошел матч ветеранов...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Это абсурд". Некоторым заведениям на Зыбицкой все-таки ограничили время работы до 23 часов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика