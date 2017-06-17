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"Динамо" и "Спартак" сыграли в Минске звездными составами
17.06.2017 22:38 — Разное | Sputnik Беларусь
© Sputnik / Виктор Толочко
Вход на трибуны стадиона "Трактор" был свободным в честь двойного праздника. По ходу матча красно-белые вели в счете, но динамовцам удалось сровнять счет.
Казалось, табло зафиксирует итоговый счет 3:3. Но ветераны футбола не хотели просто так уходить с поля. Смотрите на видео Sputnik, чем завершился матч.
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Ровно 35 лет назад, одолев "Спартак" во время футбольного матча в Минске, ФК "Динамо" стал чемпионом Советского Союза. Смотрите на видео Sputnik, как прошел матч ветеранов...
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