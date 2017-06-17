

© Sputnik / Виктор Толочко Легендарные футболисты "Динамо" и "Спартака" сразились в Минске

В этом году бело-голубые празднуют свой 90-летний юбилей. Дабы порадовать своих болельщиков футбольный клуб "Динамо" решил провести матч ветеранов с московским "Спартаком".

Вход на трибуны стадиона "Трактор" был свободным в честь двойного праздника. По ходу матча красно-белые вели в счете, но динамовцам удалось сровнять счет.

Казалось, табло зафиксирует итоговый счет 3:3. Но ветераны футбола не хотели просто так уходить с поля. Смотрите на видео Sputnik, чем завершился матч.