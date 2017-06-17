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Быть богаче своей мамы: как живет 10-летняя миллионерша

18.06.2017 08:40 — Разное | Tut.by  
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Изабелле Баретт 10 лет. Распорядок ее дня выглядит так: переговоры по бизнесу, показы одежды, посещение салонов красоты и спортивного зала. Вечером тусовка со знаменитостями и друзьями, а на утро — школа. К своим 10 годам девочка уже заработала несколько миллионов долларов.


Слава и богатство пришли к девочке, когда ей было всего четыре года. Она приняла участие в популярном шоу «Малышки и короны». Спустя два года мама на имя дочери учредила две линии одежды и одну линию аксессуаров для детей. Результат не заставил себя ждать — девочка быстро стала богаче мамы.


«Самое прекрасное то, — говорит Сюзанна, мама Изабеллы, — что малышке всего десять лет, и она растет вместе со своими доходами. Мы думаем инвестировать эти деньги, чтобы в будущем она могла ими распоряжаться.»


Девочка сама демонстрирует одежду и аксессуары производства своей компании. Тем самым она завоевала огромную любовь не только прессы, но и собрала целый фан-клуб почитателей. Изабелла не скрывает любовь к славе: «Восхитительно, когда все на тебя смотрят! Мои фанаты любят меня и говорят, что красивая и крутая».


Изабелла обожает мерить дорогу одежду, делать макияж и прически.



Но, конечно, не обходится без жертв.

«Иногда мне приходится пропускать гимнастику, потому что нужно идти на работу или прослушивание».

В дополнение к линиям одежды Изабелла выпустила две песни: «LOL» и «Я просто ребенок».


Несмотря на славу и богатство, в ответ на вопрос «Кем ты хочешь быть, когда вырастешь» девочка отвечает: «Я хочу жить в Лос-Анджелесе. И быть мамой или учительницей. А может и тем, и тем».

 
 
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Богатенькие детки. История 10 летней миллионерши

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