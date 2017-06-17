ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Sputnik знает #оЧемДумаютМужчины

18.06.2017 07:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Проект о том, что волнует известных мужчин, Sputnik начал более года назад. За этот срок с агентством поделились своими последними мыслями многие известные актеры, спортсмены, чиновники, журналисты и музыканты.

Смотрите на видео презентацию проекта #оЧемДумаютМужчины – лишь с несколькими героями, участвовавшими в проекте Sputnik.

Увидеть все выпуски проекта, где мужчины рассуждают о жизни, работе, любви и даже смерти вы можете в социальных сетях по хештегу #оЧемДумаютМужчины. И делитесь в комментариях, о чем в последнее время думаете вы.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О чем думают фигурист Алексей Ягудин, актер Александр Головин, музыкант Александр Помидоров и другие – все это узнает Sputnik в рамках своего спецпроекта...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Мотоциклист врезался в стену заводской проходной в Новополоцке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика