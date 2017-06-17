Sputnik знает #оЧемДумаютМужчины

Проект о том, что волнует известных мужчин, Sputnik начал более года назад. За этот срок с агентством поделились своими последними мыслями многие известные актеры, спортсмены, чиновники, журналисты и музыканты.

Смотрите на видео презентацию проекта #оЧемДумаютМужчины – лишь с несколькими героями, участвовавшими в проекте Sputnik.

Увидеть все выпуски проекта, где мужчины рассуждают о жизни, работе, любви и даже смерти вы можете в социальных сетях по хештегу #оЧемДумаютМужчины. И делитесь в комментариях, о чем в последнее время думаете вы.