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Инопланетная красота: модель с редким генетическим заболеванием победила стереотипы
Эту храбрую женщину зовут Мелани Гайдос. Ей 28 лет, она живет в Сиэтле. У Мелани редкое генетическое заболевание — эктодермальная дисплазия, которая повредила ее волосы, ногти, зубы и хрящи.
Удивительно, но болезнь только укрепила в девушке желание стать моделью. Шесть лет назад Мелани начала строить карьеру в мире моды. Сначала индустрия воспринимала ее в штыки, потому что Мелани отказывалась носить зубные импланты и парик. Но теперь ее начинают воспринимать всерьез и даже восхищаются
У Мелани Гайдос более 121 000 подписчиков в Instagram.
Несмотря на ее успехи, до сих пор находятся люди, которые не стесняются в выражениях, когда видят Мелани.
Но на критику девушка
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