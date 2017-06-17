Инопланетная красота: модель с редким генетическим заболеванием победила стереотипы

Эту храбрую женщину зовут Мелани Гайдос. Ей 28 лет, она живет в Сиэтле. У Мелани редкое генетическое заболевание — эктодермальная дисплазия, которая повредила ее волосы, ногти, зубы и хрящи.





Удивительно, но болезнь только укрепила в девушке желание стать моделью. Шесть лет назад Мелани начала строить карьеру в мире моды. Сначала индустрия воспринимала ее в штыки, потому что Мелани отказывалась носить зубные импланты и парик. Но теперь ее начинают воспринимать всерьез и даже восхищаются необычной внешностью модели .













У Мелани Гайдос более 121 000 подписчиков в Instagram. Она говорит, что социальные сети это «место, где действительно можно выразить себя и кому-то понравиться»









Несмотря на ее успехи, до сих пор находятся люди, которые не стесняются в выражениях, когда видят Мелани.





Но на критику девушка отвечает : «Я никогда не жалела о том, что у меня есть заболевание. А если и случалось думать о болезни, то только потому что окружающие говорили, что со мной что-то не так. Например, у меня часто спрашивают, как я ем без зубов. А как люди пробегают марафон без ног? Все дело в вашем отношении к жизни!».







