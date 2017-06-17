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Инопланетная красота: модель с редким генетическим заболеванием победила стереотипы

18.06.2017 08:50 — Разное | Tut.by  
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Эту храбрую женщину зовут Мелани Гайдос. Ей 28 лет, она живет в Сиэтле. У Мелани редкое генетическое заболевание — эктодермальная дисплазия, которая повредила ее волосы, ногти, зубы и хрящи.


Удивительно, но болезнь только укрепила в девушке желание стать моделью. Шесть лет назад Мелани начала строить карьеру в мире моды. Сначала индустрия воспринимала ее в штыки, потому что Мелани отказывалась носить зубные импланты и парик. Но теперь ее начинают воспринимать всерьез и даже восхищаются необычной внешностью модели.




У Мелани Гайдос более 121 000 подписчиков в Instagram. Она говорит, что социальные сети это «место, где действительно можно выразить себя и кому-то понравиться»



Несмотря на ее успехи, до сих пор находятся люди, которые не стесняются в выражениях, когда видят Мелани.


Но на критику девушка отвечает: «Я никогда не жалела о том, что у меня есть заболевание. А если и случалось думать о болезни, то только потому что окружающие говорили, что со мной что-то не так. Например, у меня часто спрашивают, как я ем без зубов. А как люди пробегают марафон без ног? Все дело в вашем отношении к жизни!».



 
 
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