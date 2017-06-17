Главная и очень сложная игра про ралли: обзор DiRT 4

На 2017 год приходится неожиданно много гоночных игр разной тематики от разных авторов. Осенью у нас будет Forza Motorsport 7 и Gran Turismo Sport про мир большого автоспорта. Тогда же из боксов выедет Project CARS 2, которая притворяется серьезным симулятором, но скорее всего будет очередной игрой, где на машины смотреть интереснее, чем ездить.

Наша оценка игры: 8 из 10.





С ралли вроде бы тоже все хорошо: к концу года мы получим WRC 7 c лицензией чемпионата, а значит, с известными трассами и автомобилями. Но вот будет ли интересно ездить на машинах категории WRC — вопрос открытый. В шестой части было скучно.

И тут мы подходим к DiRT 4. В отличие от предыдущих игр серии, четвертая часть почти полностью посвящена раллийным гонкам. Есть, конечно, соревнования на грузовиках и багги по песчаным трасам и даже ралли-кросс, но не они задают тон.





Наверное, сильнее прочего в раллийных гонках восхищает способность пилотов-джедаев ездить на пятой передаче по таким лесным дорогам, где нормальные водители неспешно и аккуратно объезжают колдобины и лужи. DiRT 4 передает это ощущение как никакая другая игра.

Каждая гонка в DiRT 4 проходится на грани возможностей. Потому что любая неосторожность, малейшая ошибка, несвоевременное торможение может стать причиной провала. Разогнались больше чем нужно и не сразу заметили резкий поворот в тумане — и вот вы уже собираете грибы бампером где-то в кювете.





Вернуться на трассу можно нажатием одной кнопки, но вы получите штраф и скорее всего сильно поврежденную машину, поэтому лучше всего перезапустить гонку с самого начала.

Запускать гонки заново придется часто, особенно на первых порах, пока окончательно не поймете, как именно нужно ездить по пересеченной местности на трехсотсильном «Фокусе». Собственно, обучение, преодоление себя — своеобразный лейтмотив DiRT 4. В любое время игрок даже может переместиться на испытательный полигон, где ему объяснят, как проходить повороты в заносе и зачем использовать ручной тормоз на «шпильках».





Навыки, полученные в ходе обучения, сразу же пригождаются на соревнованиях. Трассы в игре очень узкие, поворотов много, не все они одинаково безопасны. Поэтому приходится слушать штурмана: он предупреждает о том, какой поворот на какой скорости проходить.

Особенно это важно вне режима карьеры, где игра случайным образом генерирует трассы из заранее заготовленных участков. Вы можете выбрать локацию (Швеция, Австралия, Испания, Мичиган), длину и сложность. DiRT 4 каждый раз создает уникальный маршрут, поэтому любой заезд ощущается, как в первый раз.





Непредсказуемость трассы усложняется погодными условиями. Ливень или туман сильно ограничивают область обзора, поэтому приходится продвигаться вперед с максимальной осторожностью (не сильно теряя в скорости при этом).

Смущает лишь то, что DiRT 4 выглядит не особо технологично и по качеству картинки уступает даже прошлогодней Forza Horizon 3. И это при том, что в Horizon открытый мир, а в DiRT 4 — небольшие пятиминутные гоночные этапы. Хотя во время ночных заездов или при тумане стараешься не замечать несовершенство игры. Да и некогда глядеть по сторонам и искать текстуры низкого разрешения — тут главное доехать до финиша, борясь с машиной и трассой.





Устав от традиционного ралли, можно отправится покорять ралли-кросс. Это очень специфическое гоночное развлечение, где все те же «Форды», «Пежо», «Фольксвагены», что и в ралли, но вдвое мощнее, толкаются боками на небольших стадионах. В итоге получается зрелищное шоу, где не каждый доходит до финиша — часть машин превращается в металлолом еще на втором круге.

Третьим внедорожным развлечением в DiRT 4 считаются безумные американские гонки на багги и грузовиках. Там тоже маленькие кольцевые трассы, на которых очень сложно удержать машину, ведь ездить приходится по песку.





В итоге получаются невероятно напряженные заезды, где не так важно, как быстро ты едешь. Главное, чтоб тебя не развернуло, ведь нагонять соперников после такой неудачи будет сложно.

Единственная претензия к ралли-кроссу и гонкам на багги заключается в одном: в этих режимах мало трасс. Буквально за два вечера вы их заучите, а потом просто будет скучно раз за разом на них кататься. В этом смысле генерация маршрутов для обычного ралли — лучше изобретение студии Codemasters в DiRT 4.





Чтобы получить максимум удовольствия от DiRT 4, нужно сначала долго учиться на полигоне, осваивая особые стили вождения, без которых в карьере будет туго. И только спустя некоторое время у вас получится более-менее сносно проходить спецучастки. Если вы к такому не готовы, то лучше подождать Forza Motorsport 7 или Project CARS 2 — там и разнообразия больше, и гонки не такие сложные.