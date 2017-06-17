Стокс: клипы с красивой картинкой, в которых нет мысли, это бред

Клип на песню "Spleen" , в котором Алексею Стоксу удалось объединить сразу несколько поколений своей семьи, снимался в родном городе рок-музыканта Новополоцке, как и предыдущий клип на песню "Страна, где падает снег ".

"Почему в Новополоцке, потому что там есть парень Паша, с которым мы как-то сошлись и снимаем клипы. Мы видим мир примерно в одном направлении. Я там завис с семьей на пару недель и решил, что не просто же висеть дома, на гитаре играть, нужно что-то полезное сделать и для социума", — рассказал Стокс.

Идею нового клипа, в котором объединились несколько поколений близких людей, рок-музыкант, по его собственному признанию, вынашивал много лет. Во время съемок клипа на экран кинотеатра в Новополоцке проецировали старую хронику, снятую около 40 лет назад на пленку.

"У меня была хроника еще меня маленького, где я еще на ходульках хожу. Ее снимал дядя на такую восьмиметровую камеру, она лежала около сорока лет. И была идея соединить поколения, я маленький, мама молодая, папа, дядя, бабушка, прабабушка, а потом в конце клипа появляется моя дочь. Не было подходящей песни для этого, но потом она появилась, и нужно было хронику привести в Минск, оцифровать. Думал, что осыпалась вся, но нет, сохранилась. Клип, наверное, несовременный, но все плачут", — рассказал Стокс.

Рок-музыкант отметил, что любит идейные клипы, которые дополняют песню, а клипы с красивой картинкой, в которых нет мысли, считает "бредом". Что касается самих съемок, то "за дорого" и "за рубежом" — это бессмысленно, особенно когда есть "талантливые отечественные производители", отметил Стокс.

"Мне вот недавно сделали гитару, белорусский мастер, я ее называю полностью белорусской гитарой, из нашего дерева, даже датчики белорусские. И она звучит, все нормально. Я понимаю, что многие там любят в Украину ездить, но у нас есть целая куча талантливых ребят, и все можно сделать. И мне, наоборот, прикольно, что это наши сделали", — рассказал рок-музыкант.

В то же время Алексей Стокс отметил, что кроме интернета новые клипы сейчас, к сожалению, особо негде показывать. Но зайти в интернет и сразу найти там хороший клип или хороший фильм — это сумасшествие, считает артист. Много информации —это, конечно, "прикольно", но если начать отбирать ее самому, на это просто не хватит жизни.

"В интернете нет отбора, там идет поток информации, и в этом раскопаться мне тяжело. А раньше телевидение и радиостанции выполняли роль фильтра. Если там сидели профессионалы, они давали человеку что-то крутое, ему не нужно было самому сидеть и искать в интернете или просто собирать. Я думаю, что телевидение и радио выживет только в таком формате", — отметил артист.

Полную версию беседы с рок-музыкантом Алексеем Стоксом слушайте на радио Sputnik Беларусь.