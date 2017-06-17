Дольщики подали в суд на застройщика из-за ниш за батареями, за которые с них взяли по 6 тысяч долларов

История дольщиков, которые купили квартиры в мансардном этаже дома №?25 на улице Янки Мавра, длится с 2013 года. Тогда Александра и ее двоюродная сестра Анастасия заключили договора с УП «Белоир», которое делало реконструкцию пятиэтажки с капремонтом и надстройкой мансард, на двухуровневые квартиры. Полностью их оплатили, но до сих пор не могут получить ключи от своего жилья.

По тысяче долларов за квадратный метр ниш у батарей

Когда квартиры были готовы, застройщик, как и полагается, сделал контрольный замер. Почти у всех дольщиков площадь жилья оказалась чуть больше той, за которую вносили деньги.

У Александры, например, квартира «выросла» на 6,1 квадратного метра, у Анастасии — на 7,8. И все бы ничего, но «нашлись» эти метры… в нишах за батареями, которых в первоначальном проекте не было. За каждый дополнительный «квадрат» бесполезной площади надо было заплатить 1 тысячу долларов. Кто-то из дольщиков заплатил сразу и въехал в свои квартиры, Александра и ее сестра платить не стали и подали на застройщика в суд.



За ниши за батареями дольщикам пришлось заплатить как за жилую площадь

Суд с застройщиком девушки проиграли. Но обращения в разные инстанции дали свой результат: Министерство архитектуры и Госстройэкспертиза изучили документы и сделали вывод, что площадь ниш не должна учитываться в общей площади помещения. Александра вместе с другими дольщиками направила обращение в РУП «Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» (БРТИ), чтобы специалисты пересчитали площадь квартир.

— Там мы получили необоснованный отказ, поэтому подали на БРТИ в суд, — говорит Александра. — Министерство архитектуры и строительства и РУП «Стройтехнорм» четко установили, что ниши в квартире являются нишами для инженерного оборудования. На основании письма Минстройархитектуры Национальное кадастровое агентство направило в БРТИ рекомендательное письмо, что данные ниши являются нишами для инженерного оборудования и их площадь не должна учитываться в площади помещения.

На очередном заседании суд признал техпаспорт с увеличенной площадью, выданный БРТИ, недействительным. Поэтому БРТИ еще раз сделало обмер квартиры и выдало дольщикам новые технические паспорта.

— На протяжении года мы доказывали очевидное БРТИ: что радиаторы относятся к термину «инженерное оборудование». Это просто абсурд — доказывать, что белое это все-таки белое, а не черное, — рассказывает Александра.

Площадь квартиры по новому техпаспорту уменьшилась на 6,1 квадратного метра, то есть ниши, как и положено, не учли в общую площадь. Но зарегистрировать свое жилье Александра все равно не может.

— У меня на руках новый технический паспорт на квартиру с площадью 66,5 метра, то есть меньше, чем та, за которую я заплатила, на 6,1 квадратного метра. Но в справке от застройщика указано, что я оплатила помещение площадью 72,6 метра. Застройщик выдавать новую справку не хочет, а из-за несовпадения площадей в двух документах, в БРТИ регистрировать мою квартиру и права собственности на квартиру отказываются, — говорит Александра. — Я два года не могу въехать в свою оплаченную квартиру.

«Раз уже заплатили за эти ниши, будем использовать как полки»

Те дольщики, которые сразу заплатили за дополнительные метры в нишах, рассказывают, что использовать их как полноценную площадь нельзя. Но варианты есть.



Дом № 25 на Янки Мавра

— Нам надо было быстро заселиться, мы жили в арендном жилье, поэтому уже готовы были доплатить за дополнительную площадь. Вышло что-то около 5 метров, — говорит один из жильцов дома, Андрей. — Пока мы эту нишу никак не используем, но есть планы сделать там выдвижные или распашные полки и хранить там зимнюю одежду или инструмент. Хотя, конечно, назвать это полноценным местом для использования нельзя. Тем более, когда за него берут деньги.

Некоторые дольщики, заплатившие за квартиры и получившие ключи, недоумевают до сих пор: как можно было изменить проект, и отдать людям квартиры большей площади, которую нельзя использовать.

— Квартиры вообще построены из рук вон плохо: под окнами вместо нормального утеплителя засунули мусор, остатки. Пришлось все самим переделывать, — говорит владелец одной из квартир, Денис. — А с нишами этими теперь не знаем, что делать. По начальному проекту они ведь не входили в общую площадь, потом их включили и взяли с нас за это деньги. Как всегда, страдает обычный дольщик.

Застройщик: Новый техпаспорт на квартиру не имеет силы

В УП «Белоир» объясняют, что изменение техпаспорта на квартиру не имеет никакого смысла, если в техпаспорте на объект остались прежние данные. В БРТИ говорят, что новый паспорт на объект, в котором площадь двух квартир, за которые судились, уменьшена, давно готов. Однако застройщик руководствоваться планирует изначальным паспортом.

— БРТИ сначала дал один техпаспорт на объект, потом другой. Пусть они теперь с дольщиками и объясняются, раз не могут сделать работу один раз, — комментирует руководитель УП «Белоир» Аркадий Калиновский. — У меня есть действующий документ, с подписями и печатями. Я на основании него и действую. Если дольщики получили техпаспорт, они могут приехать ко мне и получить ключи от квартиры. Мне, в принципе, не интересно, совпадают там площади или нет. Я выдал им справку для БРТИ, они с ней поехали туда и получили техпаспорт. Главное условие для выдачи ключей — наличие техпаспорта. Если он у них есть, они могут приехать в любой момент и получить ключи от своих квартир. Пусть приезжают, забирают ключи, а потом разбираются с БРТИ: много им метров, мало метров. Какие вопросы могут быть к застройщику сейчас? Все наши дольщики получили техпаспорта, ни у кого никаких проблем не было.

Но Александра по закону забрать ключи у застройщика не может.

— В соответствии с законодательством и договором есть четкий порядок: сначала я должна зарегистрировать права собственности на квартиру, а уже потом получить ключи и въехать. Оформить право собственности я не могу из-за разных площадей квартиры в документах, — объясняет девушка. — На сегодняшний день у меня один вариант — опять подавать в суд на застройщика о принуждении его выдать документы, необходимые для оформления права собственности в соответствии с новым действующим техническим паспортом. А новый суд — это опять время, это опять огромные непосильные суммы денег, опять долги.

REALTY.TUT.BY будет следить за тем, как решится вопрос.