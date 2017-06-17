ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Седьмой флот прекратил поиски пропавших моряков с эсминца США

18.06.2017 10:06 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Утром в субботу в службу безопасности на море порта Симода в японской префектуре Сидзуока поступило сообщение о столкновении в 20 километрах от мыса Иродзаки на юге полуострова Идзу американского эсминца USS Fitzgerald (длина 154 метра, водоизмещение 8,3 тысячи тонн) и контейнеровоза (длина 222,6 метра, водоизмещение 29 тысяч тонн) ACX Crystal, следовавшего под флагом Филиппин.

Седьмой флот прекратил поиски пропавших моряков с эсминца США
© Sputnik Наталия Шмакова
Паром столкнулся с причалом в Италии – пострадали около 50 человек

Благодаря усилиям экипажа удалось не допустить, чтобы американский корабль затонул. Но с результате ЧП трое членов его экипажа получили ранения, экипаж грузового судна не пострадал. Еще семеро членов экипажа эсминца почти сутки считались пропавшими без вести, однако в итоге спасателям удалось добраться до затопленной части Fitzgerald, доступ в которую был заблокирован из-за повреждений. После этого командование сообщило об обнаружении нескольких тел, но их число не было названо. 

Поиски семерых моряков, пропавших при столкновении американского эсминца Fitzgerald с филиппинским торговым судном у берегов Японии, завершены. Вице-адмирал Джозеф Окоин подтвердил журналистам на морской базе в японском городе Йокосука, что были обнаружены несколько тел погибших моряков, но не уточнил их число. Тела направили в больницу города Йокосука для опознания.

Урон американскому кораблю оказался значительным: у него большая пробоина ниже ватерлинии. Как ожидается ремонтные работы продлятся несколько месяцев.

Японские СМИ уже назвали вывод из строя эсминца Fitzgerald, оснащенного системой слежения и наведения Aegis ("Иджис") и вооруженного управляемыми ракетами SM-3 ("Эс-эм-3"), большим ударом по безопасности Японии и США в условиях повторяющихся провокаций КНДР. 

 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эсминец ВМФ США Fitzgerald столкнулся с филиппинским контейнеровозом ACX Crystal у берегов Японии. Смотрите на видео, какие повреждения получили оба судна

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Стокс: клипы с красивой картинкой, в которых нет мысли, это бред
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика