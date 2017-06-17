Седьмой флот прекратил поиски пропавших моряков с эсминца США

Утром в субботу в службу безопасности на море порта Симода в японской префектуре Сидзуока поступило сообщение о столкновении в 20 километрах от мыса Иродзаки на юге полуострова Идзу американского эсминца USS Fitzgerald (длина 154 метра, водоизмещение 8,3 тысячи тонн) и контейнеровоза (длина 222,6 метра, водоизмещение 29 тысяч тонн) ACX Crystal, следовавшего под флагом Филиппин.



© Sputnik Наталия Шмакова Паром столкнулся с причалом в Италии – пострадали около 50 человек

Благодаря усилиям экипажа удалось не допустить, чтобы американский корабль затонул. Но с результате ЧП трое членов его экипажа получили ранения, экипаж грузового судна не пострадал. Еще семеро членов экипажа эсминца почти сутки считались пропавшими без вести, однако в итоге спасателям удалось добраться до затопленной части Fitzgerald, доступ в которую был заблокирован из-за повреждений. После этого командование сообщило об обнаружении нескольких тел, но их число не было названо.

Поиски семерых моряков, пропавших при столкновении американского эсминца Fitzgerald с филиппинским торговым судном у берегов Японии, завершены. Вице-адмирал Джозеф Окоин подтвердил журналистам на морской базе в японском городе Йокосука, что были обнаружены несколько тел погибших моряков, но не уточнил их число. Тела направили в больницу города Йокосука для опознания.

Урон американскому кораблю оказался значительным: у него большая пробоина ниже ватерлинии. Как ожидается ремонтные работы продлятся несколько месяцев.

Японские СМИ уже назвали вывод из строя эсминца Fitzgerald, оснащенного системой слежения и наведения Aegis ("Иджис") и вооруженного управляемыми ракетами SM-3 ("Эс-эм-3"), большим ударом по безопасности Японии и США в условиях повторяющихся провокаций КНДР.