Как банки включаются в борьбу за клиентов БСБ Банка

Банки включились в борьбу за клиентов БСБ Банка, у которого Нацбанк с 26 отзывает лицензию на работу с депозитами физлиц. В БСБ Банке отмечают, что сейчас ведут переговоры с другими банками по специальному проекту, который позволит клиентам и дальше пользоваться его сервисами.



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«Переговоры продолжаются и сегодня, 17 июня, и находятся в завершающей стадии. Банк-партнер и условия будут озвучены нами в ближайшие дни. О всех возможных вариантах оформления зарплатных проектов мы будем сообщать и далее», — сообщает БСБ Банк.

Тем временем Альфа-Банк запустил карточный трейд-ин. «Банк поменяет клиентам других банков — прежде всего, оставшегося без лицензии БСБ-Банка по работе с физлицами — подержанные карты на новые, но более высокого класса и с бесплатным трехлетним периодом», — сообщили в Альфа-Банке.

Так, взамен старой карты любого банка выдается новая, причем с более высоким статусом. Так, действующие Visa Electron или Maestro в Альфа-Банке бесплатно обменяют на MasterCard Standard Pay Pass, а Visa Classic и стандартный «мастеркард» — на MasterCard Gold Pay Pass. Старую карту при этом можно оставить себе.

«Основной аудитории, как ожидается, станут клиенты БСБ-Банка, который с 26 июня прекращает работать с физическими лицами. Схемой трейд-ин также смогут воспользоваться действующие владельцы карт Альфа-Банка, — уточняют в банке. — Мы прогнозируем высокий интерес клиентов других банков к такой схеме. Получить карту более высокого уровня взамен старой может каждый, вне зависимости от того, где он сейчас обслуживается. Важно и то, что мы предлагаем этот механизм действующим клиентам. Так что ограничений нет», — пояснили в Альфа-Банке.