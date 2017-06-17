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Преследуемый ГАИ Nissan с пьяным за рулем столкнулся с БМВ и вылетел в дерево. Погибла пассажирка

18.06.2017 10:32 — Разное | Tut.by  
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В воскресенье утром в районе улицы Орловской в Минске ГАИ преследовало пьяного водителя на Nissan Primera. В результате нескольких столкновений тяжело пострадала и скончалась пассажирка Nissan, сообщают очевидцы.


Фото: МГУ МЧС


Nissan Primera столкнулся БМВ Х-3, и после столкновения Nissan отбросило в дерево. Тридцатилетний водитель Nissan серьезно не пострадал, как и люди, ехавшие в БМВ.


Фото: МГУ МЧС

 


Фото: МГУ МЧС


В МЧС подтвердили, что в 08.40 утра в воскресенье на пересечении улиц Червякова и Слуцкая с использованием аварийно-спасательного инструмента из салона легкового автомобиля Nissan Primera деблокировали сорокалетнюю пассажирку, которую с тяжелыми сочетанными травмами передали бригаде скорой помощи. Примерно через двадцать минут, несмотря на усилия медиков, пассажирка скончалась.

 
Теги: Минск
 
 
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В воскресенье утром в районе улицы Орловской в Минске ГАИ преследовало пьяного водителя на Nissan Primera. В результате нескольких столкновений тяжело пострадала и...

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