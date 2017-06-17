Преследуемый ГАИ Nissan с пьяным за рулем столкнулся с БМВ и вылетел в дерево. Погибла пассажирка

В воскресенье утром в районе улицы Орловской в Минске ГАИ преследовало пьяного водителя на Nissan Primera. В результате нескольких столкновений тяжело пострадала и скончалась пассажирка Nissan, сообщают очевидцы.



Фото: МГУ МЧС



Nissan Primera столкнулся БМВ Х-3, и после столкновения Nissan отбросило в дерево. Тридцатилетний водитель Nissan серьезно не пострадал, как и люди, ехавшие в БМВ.



Фото: МГУ МЧС



Фото: МГУ МЧС



В МЧС подтвердили, что в 08.40 утра в воскресенье на пересечении улиц Червякова и Слуцкая с использованием аварийно-спасательного инструмента из салона легкового автомобиля Nissan Primera деблокировали сорокалетнюю пассажирку, которую с тяжелыми сочетанными травмами передали бригаде скорой помощи. Примерно через двадцать минут, несмотря на усилия медиков, пассажирка скончалась.