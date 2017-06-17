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Преследуемый ГАИ Nissan с пьяным за рулем столкнулся с БМВ и вылетел в дерево. Погибла пассажирка
В воскресенье утром в районе улицы Орловской в Минске ГАИ преследовало пьяного водителя на Nissan Primera. В результате нескольких столкновений тяжело пострадала и скончалась пассажирка Nissan, сообщают очевидцы.
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В воскресенье утром в районе улицы Орловской в Минске ГАИ преследовало пьяного водителя на Nissan Primera. В результате нескольких столкновений тяжело пострадала и...
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