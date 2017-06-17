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Зарплата президента: сколько зарабатывают главы государств
Мировые лидеры, как правило, зарабатывают заметно больше, чем в среднем по стране. РБК посмотрел заработки лидеров некоторых государств.
Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун — $ 1,76 млн в год
Ли Сянь Лун — старший сын Ли Куан Ю, бывшего премьера Сингапура, ответственного за стремительный рост экономики страны и повышение показателя ВВП на душу населения. Сянь Лун продолжает политику отца.
На сегодняшний день Сингапур является столицей АТЭС — ведущей торгово-экономической организации, на долю которой приходится более половины населения Земли и международной торговли.
Президент Швейцарии Дорис Лойтхард — $ 437 тыс. в год
Представительница Христианско-демократической народной партии Дорис Лойтхард в январе 2017 года вступила в должность президента во второй раз, а впервые она возглавила страну в 2010 году.
Лойтхард по совместительству возглавляет федеральный департамент охраны окружающей среды, транспорта, энергетики и связи.
Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл — $ 396 тыс. в год
Малкольм Тернбулл занял пост премьер-министра Австралии после отставки Тони Эбботта. До этого он возглавлял Министерство окружающей среды и водных ресурсов Австралии, а позже и Министерство связи.
Минимальный уровень зарплаты в Австралии составляет $ 23059 в год.
Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель — $ 255 тыс. в год
В 2013 году после избрания на пост премьер-министра Беттель заявил о намерениях узаконить в Люксембурге однополые браки, а также заменить религиозное обучение в школе светской этикой и сократить расходы.
Ксавье Беттель — один из немногих политиков, открыто заявивших о своей гомосексуальности. В 2015 году премьер-министр заключил брак с Готье Дестне.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо — $ 253 тыс. в год
Джастин Трюдо — канадский политик, лидер Либеральной партии Канады. Его отец-Пьер Эллиот Трюдо — 15-й премьер-министр страны.
Минимальный размер труда в Канаде зависит от провинции, но в среднем составляет около $ 16800 в год.
Президент Австрии Александр Ван дер Беллен — $ 314 тыс. в год
Бывший лидер Партии «зеленых» занял пост главы Австрии в 2016 году во время напряженных президентских выборов, хотя до последнего все были уверены в победе его соперника — Норберта Хофера.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель — $ 244 тыс. в год
Меркель — первая женщина на посту канцлера в истории Германии, занимает должность с 2005 года.
Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель — $ 239 тыс. в год
41-летний адвокат возглавляет правительство страны с осени 2014 года.
Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен — $ 235 тыс. в год
Социал-демократ Стефан Левен стал 43-м премьер-министром страны в 2014 году. Левен критично относится к вопросу вступления страны НАТО, считая, что «Швеция должна быть свободной от военных альянсов». «Мы не должны вступать в НАТО», — заявил он в интервью газете Sydsvenska Dagbladet.
Президент Гватемалы Джимми Моралес — $ 232 тыс. в год
Издание Prensa Libre признало главу Гватемалы Джимми Моралеса наиболее высокооплачиваемым лидером стран Латинской Америки. Его ежемесячный доход, как замечает издание, равен 50 минимальным зарплатам, в Гватемале она составляет 393 доллара.
Вступив в должность главы государства, бывший комедийный актер Моралес направил на благотворительность 60% своей первой президентской зарплаты, исполнив тем самым свое предвыборное обещание отдавать половину своего дохода нуждающимся.
Президент России Владимир Путин — около $ 153 тыс. в год
В прошлом году доход российского президента составил около $ 153 тысяч.
Президент США Дональд Трамп — $ 1 в год
Дональд Трамп отказался от президентской зарплаты в $ 400 тыс. сразу после избрания на пост главы США.
«По закону я обязан все равно получать не меньше доллара в год, так что пусть будет доллар», — заявил он в эфире телеканала CBS.
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Мировые лидеры, как правило, зарабатывают заметно больше, чем в среднем по стране. РБК посмотрел заработки лидеров некоторых государств.
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