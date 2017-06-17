Зарплата президента: сколько зарабатывают главы государств

Мировые лидеры, как правило, зарабатывают заметно больше, чем в среднем по стране. РБК посмотрел заработки лидеров некоторых государств.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун — $ 1,76 млн в год

Ли Сянь Лун — старший сын Ли Куан Ю, бывшего премьера Сингапура, ответственного за стремительный рост экономики страны и повышение показателя ВВП на душу населения. Сянь Лун продолжает политику отца.

На сегодняшний день Сингапур является столицей АТЭС — ведущей торгово-экономической организации, на долю которой приходится более половины населения Земли и международной торговли.

Президент Швейцарии Дорис Лойтхард — $ 437 тыс. в год

Представительница Христианско-демократической народной партии Дорис Лойтхард в январе 2017 года вступила в должность президента во второй раз, а впервые она возглавила страну в 2010 году.

Лойтхард по совместительству возглавляет федеральный департамент охраны окружающей среды, транспорта, энергетики и связи.

Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл — $ 396 тыс. в год

Малкольм Тернбулл занял пост премьер-министра Австралии после отставки Тони Эбботта. До этого он возглавлял Министерство окружающей среды и водных ресурсов Австралии, а позже и Министерство связи.



Малколм Тернбулл. Фото: Reuters

Минимальный уровень зарплаты в Австралии составляет $ 23059 в год.

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель — $ 255 тыс. в год

В 2013 году после избрания на пост премьер-министра Беттель заявил о намерениях узаконить в Люксембурге однополые браки, а также заменить религиозное обучение в школе светской этикой и сократить расходы.

Ксавье Беттель — один из немногих политиков, открыто заявивших о своей гомосексуальности. В 2015 году премьер-министр заключил брак с Готье Дестне.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо — $ 253 тыс. в год

Джастин Трюдо — канадский политик, лидер Либеральной партии Канады. Его отец-Пьер Эллиот Трюдо — 15-й премьер-министр страны.



Фото: Reuters

Минимальный размер труда в Канаде зависит от провинции, но в среднем составляет около $ 16800 в год.

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен — $ 314 тыс. в год

Бывший лидер Партии «зеленых» занял пост главы Австрии в 2016 году во время напряженных президентских выборов, хотя до последнего все были уверены в победе его соперника — Норберта Хофера.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель — $ 244 тыс. в год

Меркель — первая женщина на посту канцлера в истории Германии, занимает должность с 2005 года.



Фото: Reuters

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель — $ 239 тыс. в год

41-летний адвокат возглавляет правительство страны с осени 2014 года.

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен — $ 235 тыс. в год

Социал-демократ Стефан Левен стал 43-м премьер-министром страны в 2014 году. Левен критично относится к вопросу вступления страны НАТО, считая, что «Швеция должна быть свободной от военных альянсов». «Мы не должны вступать в НАТО», — заявил он в интервью газете Sydsvenska Dagbladet.

Президент Гватемалы Джимми Моралес — $ 232 тыс. в год

Издание Prensa Libre признало главу Гватемалы Джимми Моралеса наиболее высокооплачиваемым лидером стран Латинской Америки. Его ежемесячный доход, как замечает издание, равен 50 минимальным зарплатам, в Гватемале она составляет 393 доллара.

Вступив в должность главы государства, бывший комедийный актер Моралес направил на благотворительность 60% своей первой президентской зарплаты, исполнив тем самым свое предвыборное обещание отдавать половину своего дохода нуждающимся.

Президент России Владимир Путин — около $ 153 тыс. в год

В прошлом году доход российского президента составил около $ 153 тысяч.



Фото: пресс-служба президента России

Президент США Дональд Трамп — $ 1 в год

Дональд Трамп отказался от президентской зарплаты в $ 400 тыс. сразу после избрания на пост главы США.



Фото: Reuters

«По закону я обязан все равно получать не меньше доллара в год, так что пусть будет доллар», — заявил он в эфире телеканала CBS.