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"По нашим меркам в цирке я айтишник". Как живет белорус в Цирке дю Солей
«Он гримируется два часа, вы успеете», — встречает нас у служебного входа PR-менеджер
«Почти у всех отношения на расстоянии»
Кирилл рассказывает, что между ним и Цирком дю Солей фактически было всего одно видео. Ролик на 11 минут должен был показать физическую подготовку и акробатические элементы. Цирку видео приглянулось, и Кириллу предложили работу.
— Это большая удача, потому что после спорта Цирк дю Солей — то место, в которое мечтают попасть профессионалы моего профиля.
— Что потом?
— Бесконечные тренировки. Пока ты не начнешь делать каждый элемент на 10 из 10, на сцену тебя не выпустят. Более того, даже страховку на тренировке не снимут.
— К чему было сложнее всего привыкнуть?
— К расставанию с родными: я очень домашний. Впервые увижусь с семьей и друзьями, когда в конце сентября приеду с шоу в Минск.
— А языковой барьер был?
— Тут столько русскоговорящих! Из Беларуси, России, Украины. В нашем номере с русскими качелями только один австралиец — остальные славяне. Мы бесстрашнее, что ли. Хотя не боятся только дураки, все-таки делаем один из самых сложных номеров.
— В каком режиме ты живешь эти два месяца?
— Встаем относительно поздно — часов в 9 утра. Ложимся при этом около полуночи: пока сыграешь шоу, потом снимешь грим, приедешь в гостиницу — уже полночь. Зато 3−4 выходных в неделю.
— Что делаете в выходные?
— Смотрим город. С шоу Varekai я уже посмотрел Любляну, Лион, Амстердам, Бухарест — и это всего за два месяца. Потом на две недели уедем в отпуск, а после снова собираемся в Испании в стационарном шатре на полтора месяца.
— При таком графике как обстоят дела с личной жизнью?
Почти у всех отношения на расстоянии — от отпуска до отпуска.
— А романы внутри труппы случаются?
— Да, бывают как интрижки, так и крепкие отношения — знаю несколько состоявшихся пар.
— И до какого возраста в таком цирковом режиме обычно работают?
— Приведу пример: у нас есть легендарный Сергей Черкасов, позавчера мы отмечали его 43-й день рождения. Это пример того, что куда важнее физическая форма, подготовка, а не возраст.
— А карьерный рост в таком коллективе что собой представляет?
— Можно дорасти до тренера номера, работать артистик-директором, даже главным тренером шоу — если хочешь прокачать именно менеджерские функции. Еще надо сказать, что цирк предоставляет возможность окончить любые курсы — от тренерских до логистических.
«Останься я в Минске, думаю, такого заработка не было бы и в помине»
Про условия жизни в цирке Кирилл говорит с улыбкой. На вопрос, что не нравится и были ли какие-то проблемы, незамедлительно отвечает: вообще ничего и никаких.
— За что могут уволить из цирка?
— В теории за то, что не справляешься, за дебоширство, за нарушение режима.
— А какой режим, что нельзя?
— Каждый решает это для себя сам. Тут все на самоконтроле.
— Работая в цирке постоянно, ты можешь обеспечить семью — хватает заработка?
— Конечно. По белорусским меркам в цирке я айтишник (улыбается). Останься я в Минске, думаю, такого заработка не было бы и в помине.
— Чем обеспечивает цирк, а на что вы тратите деньги?
— Цирк кормит, поит, дает жилье — словом, обеспечивает всем необходимым. А трачу в основном по мелочам — на сувениры, подарки, вещи какие-то.
— А чем кормят в цирке?
— Легче спросить, чем не кормят. У нас отдельное меню для веганов и вегетарианцев, много здоровой еды, но есть и снэки, сладости. Периодически устраивают дни национальных кухонь — вот в Испании обещают устроить день русской кухни. Про белорусскую пока ничего не говорили.
«Грим наношу два часа»
Косметичке Кирилла может позавидовать любая девушка: здесь сплошь профессиональный грим от MaxFactor и MAC, целый набор кистей и средства для снятия макияжа.
— Научиться краситься было ну очень сложно: я до сих пор, случается, косячу, — смеется акробат и продолжает наносить макияж. — Вообще на грим уходит до двух часов. Начинаем с нанесения основы, затем — второй цвет, третий.
Пока Кирилл наносит грим, обсуждаем новости. Выясняется, что молодой человек в курсе всего, что происходит дома.
— В последнее время активно мониторю новости про зарплаты учителей, потому что сам по первому образованию преподаватель.
— И что думаешь?
— Разочаровываюсь.
Увидеть Кирилла в составе
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AFISHA.TUT.BY поговорила с белорусским участником Цирка дю Солей о заработке, питании и жизни на арене.
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