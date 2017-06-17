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Белорусские баскетболистки потеряли шансы на выход в плей-офф Евро-2017

18.06.2017 11:19 — Разное | Tut.by  
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Женская сборная Беларуси по баскетболу досрочно заняла последнее место в группе «В» чемпионата Европы в Чехии.


Фото: fiba.com

В субботу вечером сборная Турции одержала вторую победу на турнире, выиграв у Италии — 54:53.

После двух туров у турчанок в активе две победы, у итальянок и словачек — по одной, у белорусок — ноль. Таким образом, даже победа над Турцией в понедельник не позволит Беларуси подняться выше последнего места из-за поражений в личных встречах с Италией и Словакией.

 
 
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Женская сборная Беларуси по баскетболу досрочно заняла последнее место в группе "В" чемпионата Европы в Чехии.

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