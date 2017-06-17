Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес заявил, что клуб не намерен удерживать нападающего Криштиану Роналду против его воли. Об этом сообщает Daily Express.



Фото: twitter.com/ChampionsLeague

Функционер отметил, что всегда будет ставить интересы команды выше интересов отдельного игрока. Руководство сливочных считает, что Роналду шантажирует клуб, добиваясь повышения зарплаты.

Информация о намерении 32-летнего португальца покинуть «Реал» появилась 16 июня. Роналду провел встречу с Пересом, в ходе которой объяснил, что причиной данного решения являются обвинения испанской прокуратуры в его адрес.

13 июня в отношении Роналду завели дело по обвинению в неуплате налогов на общую сумму 14,7 миллиона евро. Адвокат и спортсмен отказываются признавать вину.

В настоящее время Роналду находится в Казани, где в составе сборной Португалии готовится принять участие в Кубке конфедераций. Португальцы начнут турнир матчем с мексиканцами, который состоится 18 июня и начнется в 18:00.