ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президент "Реала" отказался удерживать Роналду в клубе против его воли

18.06.2017 11:26 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес заявил, что клуб не намерен удерживать нападающего Криштиану Роналду против его воли. Об этом сообщает Daily Express.


Фото: twitter.com/ChampionsLeague

Функционер отметил, что всегда будет ставить интересы команды выше интересов отдельного игрока. Руководство сливочных считает, что Роналду шантажирует клуб, добиваясь повышения зарплаты.

Информация о намерении 32-летнего португальца покинуть «Реал» появилась 16 июня. Роналду провел встречу с Пересом, в ходе которой объяснил, что причиной данного решения являются обвинения испанской прокуратуры в его адрес.

13 июня в отношении Роналду завели дело по обвинению в неуплате налогов на общую сумму 14,7 миллиона евро. Адвокат и спортсмен отказываются признавать вину.

В настоящее время Роналду находится в Казани, где в составе сборной Португалии готовится принять участие в Кубке конфедераций. Португальцы начнут турнир матчем с мексиканцами, который состоится 18 июня и начнется в 18:00.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес заявил, что клуб не намерен удерживать нападающего Криштиану Роналду против его воли. Об этом сообщает Daily Express.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусские баскетболистки потеряли шансы на выход в плей-офф Евро-2017
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика