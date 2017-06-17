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Эксперт о фиксированной цене и оплате за российский газ рублями
18.06.2017 12:09 — Разное | Sputnik Беларусь
© Sputnik/ Александр Кривошеев
"Фиксированных цен вообще не бывает, тем более в условиях свободного рынка", — сказал российский премьер.
Насколько возможно применение термина "фиксированная цена" в условиях рыночной экономики радио Sputnik Беларусь рассказал российский эксперт, доктор экономических наук, профессор Николай Межевич.
"Фиксированная цена может быть в любой экономике. Просто в плановой экономике, если фиксированная цена выше рыночной, то кто-то компенсирует убытки, и этот кто-то в 99% случаев — государство, а в рыночной это может быть какой-то «Х», но сама формулировка вполне возможна", — отметил эксперт.
Насколько реален между нашими странами переход в расчетах за газ по внутрироссийским ценам? Профессор Межевич считает что это вполне возможно.
"Это возможно в силу того, что ни нас, ни вас никто в покое не оставит, и тем самым нас подтолкнут к более высокому уровню интеграции, чем он есть на данный момент. Это будет в ряду комплекса новых договоренностей, связанных с изменением международной обстановки", — прогнозирует Межевич.
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Доктор экономических наук, профессор Николай Межевич прокомментировал актуальные вопросы белорусско-российских отношений в газовой сфере.
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