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Эксперт о фиксированной цене и оплате за российский газ рублями

18.06.2017 12:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Белорусский премьер Андрей Кобяков на заседании Совмина Союзного государства в минувшую пятницу предложил номинировать цену на газ в российских рублях с 2020 года. Речь не идет о фиксированной цене, в свою очередь, уточнил глава правительства РФ Дмитрий Медведев в беседе с журналистами по окончании заседания.
Эксперт о фиксированной цене и оплате за российский газ рублями
© Sputnik/ Александр Кривошеев
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"Фиксированных цен вообще не бывает, тем более в условиях свободного рынка", — сказал российский премьер.

Насколько возможно применение термина "фиксированная цена" в условиях рыночной экономики радио Sputnik Беларусь рассказал российский эксперт, доктор экономических наук, профессор Николай Межевич.

"Фиксированная цена может быть в любой экономике. Просто в плановой экономике, если фиксированная цена выше рыночной, то кто-то компенсирует убытки, и этот кто-то в 99% случаев — государство, а в рыночной это может быть какой-то «Х», но сама формулировка вполне возможна", — отметил эксперт.

Насколько реален между нашими странами переход в расчетах за газ по внутрироссийским ценам? Профессор Межевич считает что это вполне возможно.

"Это возможно в силу того, что ни нас, ни вас никто в покое не оставит, и тем самым нас подтолкнут к более высокому уровню интеграции, чем он есть на данный момент. Это будет в ряду комплекса новых договоренностей, связанных с изменением международной обстановки", — прогнозирует Межевич.

Аудиозапиь комментариев эксперта слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Доктор экономических наук, профессор Николай Межевич прокомментировал актуальные вопросы белорусско-российских отношений в газовой сфере.

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