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Объем грузоперевозок в железнодорожном сообщении Беларусь - Россия вырос в 1,3 раза

18.06.2017 12:28 — Разное | Ежедневник  
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Объем грузоперевозок в железнодорожном сообщении Беларусь - Россия вырос в 1,3 раза

По итогам работы Белоруской железной дороги за пять месяцев 2017 года перевозки грузов в сообщении с Россией составили 25,5 млн тонн, что в 1,3 раза выше, чем за аналогичный период 2016 года.

Об этом  сообщается на сайте Белорусской железной дороги.

Делегация Белорусской железной дороги примет участие во II Минском бизнес-форуме российско-белорусской промышленной выставки Expo-Russia Belarus, а 22 июня она будет участвовать в работе круглого стола "О транспортном сотрудничестве России и Беларуси в рамках Союзного государства.

Особое внимание БЖД уделяет развитию перевозок специализированными контейнерными поездами. За счет оптимизации технологии пропуска маршрутная скорость отдельных контейнерных поездов в рамках II Общеевропейского транспортного коридора достигает 1400 км/сутки, что является одним из лучших показателей на сети дорог стран СНГ и Балтии.

"Важную роль в углублении партнерства имеет подписанное весной текущего года Белорусской железной дорогой соглашение между железными дорогами семи стран - Беларуси, России, Германии, Польши, Казахстана, Монголии, Китая - о развитии сотрудничества по организации контейнерных поездов в сообщении Китай-Европа. Данный документ будет способствовать развитию не только контейнерных поездов, а также международного транспортного коридора Восток-Запад, скоординированному развитию железнодорожной и логистической инфраструктуры", - подчеркнули в БЖД.

В пресс-центре также отметили, что конкретным примером эффективного сотрудничества белорусских и российских железнодорожников можно назвать то, что впервые на пространстве колеи 1520 мм в 2016 году Белорусской железной дорогой с российскими и литовскими коллегами были осуществлены перевозки грузов по безбумажным технологиям порожнего подвижного состава в транзите с Россией и Литвой, а также грузов с Россией.

Сегодня в сообщении с Россией курсируют 22 поезда формирования Белорусской железной дороги. Для курсирования поездов производства компании "Тальго" сообщением Москва-Берлин на станции Брест-Центральный БЖД ввела в эксплуатацию переводное устройство, позволяющее производить перевод вагонов с колеи 1520 мм на колею 1435 мм и обратно без замены тележек. Это значительно сократило время прохождения пассажирских поездов на белорусско-польской границе - с 137 минут до 35 минут. Международная промышленная выставка Expo-Russia Belarus пройдет в Минске 21-23 июня и в этом году посвящена 25-летию дипломатических отношений между Россией и Беларусью, годовщине подписания Союзного договора и учреждения Дня единения братских народов.
 

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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По итогам работы Белоруской железной дороги за пять месяцев 2017 года перевозки грузов в сообщении с Россией составили 25,5 млн тонн, что в 1,3 раза выше, чем за...

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