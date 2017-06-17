Теплотехник из Минска Андрей Котов рассказывает про единоборство, на котором базируются героические схватки на мечах в мировом кинематографе — от фильма «Семь самураев» до «Звездных войн». Котов раскритиковал работы голливудских режиссеров, а также объяснил, кто и зачем занимается кендо в Беларуси.





О кендо в кино: «В „Последнем самурае“ героя Тома Круза правдоподобно избивают»

Сражение на мечах — одна из классических форм соперничества в художественных произведениях. При постановке боев в современном кино часто опираются на японское единоборство кендо.

— Это вещь, которую назвал бы духовной, и которая дает чувство опасности. Но в то же время выглядит очень и очень красиво, — так отзывается о кендо новая звезда франшизы «Звездные войны» Джон Бойега.

— Японцам, пожалуй, лучше всех удалось сохранить культуру и этикет владения мечом, — рассуждает о причинах востребованности кендо член минского клуба «Сюбукан» Андрей Котов. — Если в Европе на смену копьям и мечам пришло пороховое, а затем более совершенное оружие, то в закрытой, изолированной Японии воины ходили с мечами вплоть до XIX века. По статистике на конец XX века только в Японии кендо занималось более 7 млн человек. И лично меня не удивляет, почему опыт, накопленный японцами в этой области, активно используется в Голливуде.



Андрей Котов

При этом кендо как вид спорта и кендо на больших экранах — не одно и то же.

— В кендо нет лишних движений: каждый шаг выверен и направлен на то, чтобы поразить соперника как можно скорее, — развивает мысль Котов. — Зачетными здесь считаются всего несколько ударов — в область туловища и предплечья, в голову и шею. То есть такие, которые причиняют значительный урон сопернику — если, конечно, представить, что вместо синая (бамбуковый меч. — Прим.ред.) у тебя в руках катана. Раз — и оппонент больше не в состоянии продолжать схватку.

В принципе ведения боя и кроется несоответствие технике сражений на мечах в кино. В целях повышения зрелищности главные герои фильмов — как правило, праведник и злодей — невозможно долго выясняют отношения, делают это с элементами акробатики и ненужными кручениями мечами. А ведь все время, что тратится на трюки, они уязвимы. По сути, являются мишенями… Вместе с тем в таких сражениях есть что-то благородное, в отличие от перестрелки. Думаю, поэтому поединки на мечах часто приходятся на кульминационные моменты. Мы видим борьбу идей и личностей, души враждующих и связь с прошлым.

Серию фильмов « Звездные войны », киноленты « Лунный гонщик » про агента 007 Джеймса Бонда, « Убить Билла » с Умой Турман в главной роли и « Росомаха: Бессмертный » с Хью Джекманом в роли мутанта Андрей Котов считает плохими примерами с точки зрения техники кендо.

По его мнению, лучше всех в Голливуде ею овладел актер Том Круз, сыгравший капитана Нейтана Олгрена в фильме «Последний самурай».

— Те парни были очень хороши, — вспоминает о боях с мастерами кендо Круз. — Они били с разумной силой, удары были настоящими. Ты такой: «Ой, а это больно».

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— В представленной выше сцене Круз дерется со своим визави на боккэнах (деревянный макет катаны. — Прим.ред.). Бой поставлен грамотно, и в его первой части героя Тома Круза правдоподобно избивают.

На боккэнах в кендо больше не фехтуют, так как удары деревянным мечом болезненны. Боккэны служат для имитации атак и блоков без контакта. Для того чтобы в кендо получить следующий «кю» или «дан» (степени мастерства. — Прим.ред.), помимо схватки на синае нужно продемонстрировать навыки владения боккэном.

— К ним относимся с уважением, как к настоящим мечам, — признается Андрей. — Передавать их кому-либо или переступать через них строго запрещено.











По части постановки боев по правилам кендо вне конкуренции японские фильмы. Котов отсылает к работам режиссера Акиры Куросавы и приводит в пример « Семь самураев ».

— Там всего два боя, раскрывающих суть кендо, — полагает он. — В одном из них неопытный самурай кричит-петушится. А как только приблизился к хладнокровно стоявшему сопернику, тот сделал всего одно движение, и наглец замертво упал. Незрелищно, согласны? В кино нужно, чтобы герои рубились до последней капли крови. Впрочем нам, любителям кендо, грех обижаться на пиар вида спорта, который делает кино.

Об экипировке в кендо: «Бамбуковым мечом сложно нанести травму»

В кендо японцы лучшие не только в кино, но и на спортивной арене. Из шестнадцати первенств мира они выиграли пятнадцать. В 2018 году сборная Японии по кендо поедет в Южную Корею защищать титул чемпионов.

Судят бои в кендо втроем. Голосов двух судей достаточно, чтобы признать их решение правомерным. Сражение продолжается до тех пор, пока один из бойцов не нанесет два корректных удара.

Что отличает кендо от любого другого вида спорта, так это выкрик бойцом варианта атаки непосредственно в процессе. Так он заявляет удар, который намерен предпринять. Если он это не сделает, судьи не засчитают его действие.

— Получается, что движения в кендо требуют много энергии, причем не только от тела, но и от духа, — говорит Котов. — В удар нужно вложить физическую и ментальную силу.





В комплект экипировки бойца кендо входит мэн (шлем), тэнугуи (полотенце, покрывающее голову), до (нагрудник), котэ (перчатки), тарэ (защита паха и тазобедренной кости) и кендоги (куртка и брюки). Стоимость снаряжения находится в пределах 400 долларов. За синай нужно отдать еще 40−50 долларов.

— Синай представляет собой четыре бамбуковые планки, связанные кожаными фитингами. Это гибкий инвентарь, им сложно нанести травму. На кадрах замедленной съемки можно заметить, как бамбуковый меч изгибается, к примеру, во время удара в голову.





— Нижняя часть мэна защищает от колющего удара в шею, — продолжает Андрей. — Рамка выполнена из дюралюминия. Можно заметить, что расстояние между планками на уровне глаз шире, чем где-либо еще. Хакама или по-другому широкие штаны несут опасность в том, что ты не успеваешь среагировать на начало движения соперника, так как не видишь его ног. Сэнсэям достаточно небольшого перебора пальцами ног, чтобы сблизиться.

Когда удар проходит в незащищенную область, на теле остаются синяки, — но никто не жалуется. Мы ведь добровольно пришли бить друг друга и даем одноклубнику право на ошибку. Если такие моменты дико обижают человека, ему лучше не пробовать себя в кендо.





Занятия в клубе «Сюбукан» проходят трижды в неделю, каждое длится полтора часа. Старуют ребята с разминки, затем следует «кихон» или отработка базовых элементов, а также свободный поединок.

Муж о схватке с женой: «Чувства у меня рождаются в момент, когда понимаю, что промазал»

«Сюбукан», один из трех белорусских клубов по кендо, основан в 2007 году и нынче квартирует в минской школе № 61. Андрей Котов ходит сюда полтора года и имеет 4-й «кю».

— Дети выросли, и я решил заняться собой, — говорит 47-летний мужчина. — Тренировки по кендо предлагают серьезные физические нагрузки. А сложнее всего пришлось во время мастер-класса, который в мае в Минске давали японские сэнсэи. Они доводили нас до полуобморочного состояния и все равно требовали продолжать занятие. Стремлюсь ли стать самураем? Конечно, к 50-летнему юбилею хотел бы пройти аттестацию на присвоение 1-го «дана». То есть для меня кендо — это способ самосовершенствования.

Котов занят в сфере ЖКХ. В летний период он контролирует ход испытаний и ремонтных работ тепловых сетей, когда отключают горячую воду, в нескольких районах Минска. В клубе «Сюбукан» Андрей также взял на себя организаторские функции. В отсутствие инструктора Сергея Балашевича Котов решает вопросы, связанные с арендой помещения и организацией тренировок.



Анна и Константин Михалевичи

Анна и Константин Михалевичи

Анна и Константин Михалевичи

Анна и Константин Михалевичи

Вместе с Котовым занимается еще с десяток человек, в числе которых супруги Михалевичи — Анна и Константин. Их знакомство случилось как раз в «Сюбукане».

Даже Михалевичи не делают друг другу скидок во время фехтования.

— Какие-то чувства у меня рождаются в момент, когда понимаю, что промазал, — говорит Константин. — Других чувств, в том числе любви, в этот момент нет.

Кому-то его слова покажутся резкими, но они вполне в духе кендо.

— Не могу сказать, что во время боя я слишком зол или чересчур счастлив, нет, — утверждает член сборной США по кендо Брендон Харада. — Все мо мысли связаны с тем, чтобы произвести удар, только и всего.





Котов добавляет, что ресурсов для формирования собственной нацкоманды по кендо Беларуси пока не хватит.

— Наши белорусские междусобойчики не в счет, — смеется Андрей. — Их недостаточно для роста и формирования конкурентоспособного на международной арене коллектива.