Байкер в Новополоцке не выжил после ДТП

Владелец мотоцикла Honda, не справился с управлением и совершил наезд на железобетонное заборное ограждение возле проходной завода "Полимир", после чего был доставлен в Новополоцкую центральную городскую больницу. Сегодня стало известно, что байкер умер в больнице.

"По данным следствия 17 июня, около 19 часов 40 минут, мужчина 1987 года рождения, житель Новополоцка, управляя мотоциклом Honda, который принадлежал ему, двигался по улице Калинина к предприятию завод "Полимир", где вблизи проходной не учел ограничения скорости, обзорность движения и его интенсивность, в результате чего съехал с дороги и совершил наезд на железобетонное ограждение", — сообщила Сахарова.

По ее словам, на следующий день, 18 июня, около 4 часов 30 минут поступило сообщение из хирургического отделения больницы о том, что мужчина скончался от полученных телесных повреждений.

Следователи изучают обстоятельства произошедшего и работают со свидетелями и очевидцами ДТП.

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