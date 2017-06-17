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Байкер в Новополоцке не выжил после ДТП
18.06.2017 13:47 — Разное | Sputnik Беларусь
"По данным следствия 17 июня, около 19 часов 40 минут, мужчина 1987 года рождения, житель Новополоцка, управляя мотоциклом Honda, который принадлежал ему, двигался по улице Калинина к предприятию завод "Полимир", где вблизи проходной не учел ограничения скорости, обзорность движения и его интенсивность, в результате чего съехал с дороги и совершил наезд на железобетонное ограждение", — сообщила Сахарова.
По ее словам, на следующий день, 18 июня, около 4 часов 30 минут поступило сообщение из хирургического отделения больницы о том, что мужчина скончался от полученных телесных повреждений.
Следователи изучают обстоятельства произошедшего и работают со свидетелями и очевидцами ДТП.
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