На М4 VW вылетел в кювет и несколько раз опрокинулся: один человек погиб, четверо пострадали

Один человек погиб и еще четыре получили травмы в ДТП, которое произошло утром 18 июня в Червенском районе. Об этом со ссылкой на ГАИ Минской области сообщает БЕЛТА .

По предварительной информации, водитель Volkswagen ехал по трассе М4 Минск — Могилев. На 26-м километре дороги он не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль несколько раз опрокинулся.

В результате ДТП пассажирка легковушки от полученных травм умерла на месте происшествия. Водитель и еще три пассажира получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

По факту аварии проводится проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.