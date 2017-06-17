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На М4 VW вылетел в кювет и несколько раз опрокинулся: один человек погиб, четверо пострадали
Один человек погиб и еще четыре получили травмы в ДТП, которое произошло утром 18 июня в Червенском районе. Об этом со ссылкой на ГАИ Минской области сообщает
По предварительной информации, водитель Volkswagen ехал по трассе М4 Минск — Могилев. На 26-м километре дороги он не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль несколько раз опрокинулся.
В результате ДТП пассажирка легковушки от полученных травм умерла на месте происшествия. Водитель и еще три пассажира получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
По факту аварии проводится проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.
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Смертельная авария произошла утром 18 июня в Червенском районе.
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