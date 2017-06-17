ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На М4 VW вылетел в кювет и несколько раз опрокинулся: один человек погиб, четверо пострадали

18.06.2017 14:55 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Один человек погиб и еще четыре получили травмы в ДТП, которое произошло утром 18 июня в Червенском районе. Об этом со ссылкой на ГАИ Минской области сообщает БЕЛТА.

По предварительной информации, водитель Volkswagen ехал по трассе М4 Минск — Могилев. На 26-м километре дороги он не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль несколько раз опрокинулся.

В результате ДТП пассажирка легковушки от полученных травм умерла на месте происшествия. Водитель и еще три пассажира получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

По факту аварии проводится проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Смертельная авария произошла утром 18 июня в Червенском районе.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Алексей Шевченко: Вроде бы "Динамо" обещает отдать Скривенсу долги, если он заключит новый контракт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика