Пьяный минчанин совершил двойное ДТП и убил свою пассажирку



© Фото: из личного архива Светланы Сахаровой Байкер в Новополоцке не выжил после ДТП

Пьяный минчанин совершил утром 18 июня ряд ДТП, одно из них — на пересечении улиц Орловской и Слуцкой — со смертельным исходом, сообщил в эфире радио Sputnik Беларусь начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Зараник.

18 июня, в 8:24, в дежурную часть ГАИ поступило сообщение о том, что в одном из магазинов столицы был замечен мужчина в состоянии алкогольного опьянения, который выйдя из магазин сел за руль автомобиля.

"На место выбыл экипаж ГАИ Центрального района Минска. Как выяснилось, в это время пьяный водитель на автомобиле Nissan продолжил движение в направлении ул. Веры Хоружей, где на пересечении с ул. Червякова совершил столкновение с автомобилем Pontiac", — рассказал Зараник.

По его словам, во время разбирательства владелец Pontiac заметил, что виновник ДТП пьян и указал ему на это, после чего нетрезвый водитель сел в автомобиль и скрылся с места происшествия.

"В этот момент его заметили сотрудники ГАИ и стали преследовать, но беглец, в попытке скрыться, на пересечении улиц Орловской и Слуцкой столкнулся с попутным автомобилем BMW, после чего выехал на встречную полосу и врезался в дерево. В результате столкновения пассажирка Nissan, женщина 1977 года рождения скончалась на месте. Сам пьяный водитель 1987 года рождения отделался легкими телесными повреждениями. Идет следствие", — продолжил Зараник.

Аудиозапись комментария начальника отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергея Зараника слушайте на радио Sputnik Беларусь.