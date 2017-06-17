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Пьяный минчанин совершил двойное ДТП и убил свою пассажирку

18.06.2017 15:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Пьяный минчанин совершил утром 18 июня ряд ДТП, одно из них — на пересечении улиц Орловской и Слуцкой — со смертельным исходом, сообщил в эфире радио Sputnik Беларусь начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Зараник.
Пьяный минчанин совершил двойное ДТП и убил свою пассажирку
© Фото: из личного архива Светланы Сахаровой
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18 июня, в 8:24, в дежурную часть ГАИ поступило сообщение о том, что в одном из магазинов столицы был замечен мужчина в состоянии алкогольного опьянения, который выйдя из магазин сел за руль автомобиля.

"На место выбыл экипаж ГАИ Центрального района Минска. Как выяснилось, в это время пьяный водитель на автомобиле Nissan продолжил движение в направлении ул. Веры Хоружей, где на пересечении с ул. Червякова совершил столкновение с автомобилем Pontiac", — рассказал Зараник.

По его словам, во время разбирательства владелец Pontiac заметил, что виновник ДТП пьян и указал ему на это, после чего нетрезвый водитель сел в автомобиль и скрылся с места происшествия.

"В этот момент его заметили сотрудники ГАИ и стали преследовать, но беглец, в попытке скрыться, на пересечении улиц Орловской и Слуцкой столкнулся с попутным автомобилем BMW, после чего выехал на встречную полосу и врезался в дерево. В результате столкновения пассажирка Nissan, женщина 1977 года рождения скончалась на месте. Сам пьяный водитель 1987 года рождения отделался легкими телесными повреждениями. Идет следствие", — продолжил Зараник.

Аудиозапись комментария начальника отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергея Зараника слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Начальник отдела агитации и пропаганды Сергей Зараник прокомментировал радио Sputnik Беларусь подробности задержания нетрезвого водителя.

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