Смерть матадора: трагедия на корриде и пляски на костях

Первого быка Иван Фандиньо одолел в возрасте 14 лет, последний свой бой признанный испанский матадор провел во Франции в возрасте 36 лет.

Трагедия произошла на юго-западе Франции недалеко от испанской границы. Матадор уже завершал бой, когда запутался в своем плаще и упал, в этот момент его настиг разъяренный бык, подбросил и проткнул рогом легкое.

Фандиньо увезли с арены на машине скорой помощи, но спасти ему жизнь так и не удалось — он умер по дороге в больницу.

"Первые часы он был еще в сознании. Фандиньо скончался от проникновения рога быка в область легкого по дороге в госпиталь", — уточнила президент Российского клуба любителей тавромахии Ксения Тинякова.

По ее словам, церемония кремации известного матадора состоится в понедельник.

"Его останки перевезены на его историческую родину (Иван Фандиньо родом из баскского региона Испании — Sputnik), и завтра он будет кремирован", — рассказала Ксения Тинякова.

Это второй случай гибели матадора во время корриды с 1985 года: буквально год назад, 9 июля 2016-го, бык проткнул рогом Виктора Баррио. До него последним тореадором, убитым быком во время корриды, был Хосе Куберо в 1985 году. Всего за 100 лет в Испании погибли 135 профессионалов, имеющих отношение к корриде, из них 34 матадора — в результате ранений, полученных на аренах и фермах.

Смерть Иван Фандиньо вызвала мгновенную реакцию в социальных сетях: опечаленные поклонники матадора пишут слова соболезнования, а защитники животных в своих аккаунтах напоминают, что он "убивал животных, а теперь убили и его".

"Это неизбежно, всегда есть противники и сторонники у корриды", — отметила собеседница Sputnik.

После Виктора Баррио защитники животных также разразились "торжествующими" комментариями в соцсетях, напомнила она. По словам Тиняковой, ценители корриды подали на них в суд и выиграли судебные процессы.

"Сейчас все комментарии будут собраны и направлены в суд на рассмотрение", — сказала она.

Полную запись беседы с президентом Российского клуба любителей тавромахии, Испании и ее культурного наследия Ксенией Тиняковой слушайте в эфире Sputnik Беларусь.