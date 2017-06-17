Семь кругов танкового ада на Линии Сталина

Впервые танковое шоу в Беларуси провели в октябре 2016 года. Организаторы сдержали данное тогда слово сделать зрелище незабываемым и традиционным.

В танковом биатлоне-2017 на трассу вышли четыре экипажа танков Т-72 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады. В программе состязаний были:

7 кругов протяженностью 1.500 — 2.000 метров каждый с разнообразными препятствиями,

стрельба из 125-миллиметровой пушки, а также пулеметов ПКТ и НСВТ.

Победителем танкового биатлона в историко-культурном комплексе "Линия Сталина" стал экипаж старшего лейтенанта Дмитрия Артемочкина.

Армейские международные игры в этом году пройдут на 22 полигонах России, Беларуси, Азербайджана, Казахстана и Китая в течение 14 дней непрерывных состязаний с 29 июля по 12 августа. Танковый биатлон станет одним из видов состязаний в рамках "АрМИ-2017". Беларусы также будут выступать на четырех своих танках Т-72, прошедших глубокую модернизацию.