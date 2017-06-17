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Семь кругов танкового ада на Линии Сталина

18.06.2017 16:38 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Впервые танковое шоу в Беларуси провели в октябре 2016 года. Организаторы сдержали данное тогда слово сделать зрелище незабываемым и традиционным.

В танковом биатлоне-2017 на трассу вышли четыре экипажа танков Т-72 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады. В программе состязаний были: 

  • 7 кругов протяженностью 1.500 — 2.000 метров каждый с разнообразными препятствиями,
  • стрельба из 125-миллиметровой пушки, а также пулеметов ПКТ и НСВТ.

Победителем танкового биатлона в историко-культурном комплексе "Линия Сталина" стал экипаж старшего лейтенанта Дмитрия Артемочкина.

Армейские международные игры в этом году пройдут на 22 полигонах России, Беларуси, Азербайджана, Казахстана и Китая в течение 14 дней непрерывных состязаний с 29 июля по 12 августа. Танковый биатлон станет одним из видов состязаний в рамках "АрМИ-2017". Беларусы также будут выступать на четырех своих танках Т-72, прошедших глубокую модернизацию.

 
 
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Смотрите в фотоленте Sputnik как в историко-культурном комплексе "Линия Сталина" прошел подготовительный этап перед международными соревнованиями по танковому...

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