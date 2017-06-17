Видеофакт: президент Коста-Рики проглотил осу, когда давал интервью

Солис разговаривал с представителями прессы, когда насекомое подлетело прямо к его рту. Президент не растерялся и просто проглотил осу, сообщил телеканал ABC 6 .

"Я ее съел. Я съел осу. Не каждый день такое бывает. Чистый белок", — сказал журналистам Солис.

После случившегося помощник предложил президенту воду и платок. Лидер Коста-Рики посмеялся над произошедшим и продолжил беседу с журналистами об открытии бетонного завода на юге страны.

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