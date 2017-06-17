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Видеофакт: президент Коста-Рики проглотил осу, когда давал интервью
18.06.2017 17:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Солис разговаривал с представителями прессы, когда насекомое подлетело прямо к его рту. Президент не растерялся и просто проглотил осу, сообщил телеканал
"Я ее съел. Я съел осу. Не каждый день такое бывает. Чистый белок", — сказал журналистам Солис.
После случившегося помощник предложил президенту воду и платок. Лидер Коста-Рики посмеялся над произошедшим и продолжил беседу с журналистами об открытии бетонного завода на юге страны.
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Во время беседы с журналистами глава Коста-Рики Луис Гильермо Солис проглотил осу. Смотрите на видео, как произошел курьезный случай.
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