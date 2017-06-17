ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бывший футболист сборной Италии Мальдини дебютирует в теннисе в 49 лет

18.06.2017 17:18 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Бывший защитник «Милана» и сборной Италии Паоло Мальдини принял решение начать карьеру профессионального теннисиста. Об этом сообщает The Sun.


Reuters

Мальдини готовится принять участие в основной сетке турнира ATP Milan Challenger в парном разряде. Бывший футболист, выступающий в паре со своим тренером Стефано Ландонио, получил wild card (специальное приглашение), выиграв квалификацию.

Турнир в Милане начнется 26 июня. В этот день Мальдини отпразднует 49-й день рождения.

Мальдини защищал цвета «Милана». Он выступал в составе команды с 1984 по 2009 год. За это время он принял участие в 902 официальных матчах, что является рекордом клуба. Вместе с россонери защитник стал семикратным чемпионом Италии и пятикратным победителем Лиги чемпионов. В составе сборной Италии Мальдини по разу выигрывал бронзовые медали чемпионата Европы (1988) и мира (1990), а также завоевал серебро мирового первенства-1994 и серебряные медали ЧЕ-2000.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший защитник "Милана" и сборной Италии Паоло Мальдини принял решение начать карьеру профессионального теннисиста. Об этом сообщает The Sun.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Велоклуб "Минск" провел в Сербии одну из лучших гонок сезона
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика